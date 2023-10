Buhmann schließt Enduro-WM auf Platz 18 ab

Die 33-jährige Amtzellerin Samantha Buhmann hat in diesem Jahr die Enduro-Weltmeisterschaft bestritten. Bei den Läufen in Italien, Finnland und Schweden punktete sie bereits erfolgreich. Beim finalen Lauf in Portugal wurde sie 13.

Vergangenes Wochenende stand der letzte Lauf in Santiago do Cacém (Portugal) statt. Die 2300 Kilometer lange Anreise bestritt sie alleine mit ihrem Van in dem sie auch ihr Motorrad transportiert. Vor Ort wurde sie von ihrem italienischen Beta Team-Entrophy betreut. Das Rennen wurde am Freitagabend mit einem anspruchsvollen und technischen Supertest eröffnet. Samstag und Sonntag haben sich die Pilotinnen bei Temperaturen bis zu 37 Grad über sieben Stunden auf dem Motorrad durch die Hitze gekämpft. Eine abwechslungsreiche Strecke, mit Tests im Sand, kniffligen Auffahrten, steinigen Bachdurchfahrten und Sprüngen verlangte den Fahrerinnen einiges an Geschick ab. Eine Runde über 70 Kilometer mit vier verschiedenen Tests galt es dreimal zu bewältigen. Buhmann erreichte an beiden Tagen das Ziel auf Platz 13.

„Es begann mit einem Traum, wurde zu einem Ziel und endete nun in der Wirklichkeit. Ich habe es geschafft, die ganze Enduro-WM zu bestreiten. Ohne Verletzung oder technischen Ausfall. Darauf bin ich sehr stolz und glücklich. Ich möchte mich bei all den Menschen die mich auf diesem Weg unterstützt haben bedanken“, berichtet Buhmann mit einem Lächeln im Gesicht. „Es war bestimmt nicht immer einfach und ich musste oft auf die Zähne beißen, aber aufgeben war für mich noch nie eine Option. Enduro fahren gehört für mich zu einer der härtesten Sportarten, die es gibt, denn man geht sowohl körperlich als auch geistig an seine absoluten Grenzen und manchmal auch darüber hinaus.“ Mit einem 18. Gesamtrang schließt sie die Enduro-GP-Saison ab. Als nächstes stehen Anfang November die Sixdays of Enduro als krönendes Highlight des Jahres an, bei denen die sympathische Sportlerin für die deutsche Nationalmannschaft an den Start gehen wird.