Brekkie’s Inn spielen Weihnachtliches

Weltmusik zur Adventszeit in der Heilig-Kreuz Kapelle auf dem Amtzeller „Kapellenberg“ mit Brekkie’s Inn gibt es am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr. Stubenmusik, Weihnachtliches und Lieder aus aller Welt sollen zum Mitmachen und Mitsingen einladen. „Wir haben zwei CDs veröffentlicht, vier neue Videos gedreht und viele schöne Konzerte gespielt. Schon traditionell wird unser letzter Auftritt in diesem Jahr wieder in Amtzell sein und wir freuen uns außerordentlich, euch wieder auf den Kapellenberg einladen zu können“, so die Musiker. Brekkie’s Inn sind Kerstin Hesse (Gesang, Querflöte, Percussion), Moni Bothe (Akkordeon, Gesang), Thomas Linder (Saiteninstrumente, Gesang), Andieh Merk (Percussion, Saxophon, Flöten) und Jörg Wedepohl am Kontrabass. Wer den Glühmost genießen möchte, soll bitte eine eigene Tasse mitbringen. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.