Breitbandausbau wird günstiger

Gute Nachrichten übermittelte Amtzells stellvertretender Bauamtsleiter, Raphael Le Cossec, dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung: Für eines der beiden ausgeschriebenen Lose in Sachen Breitbandausschreibung konnte ein Anbieter gewonnen werden, der 1,5 Millionen Euro unter der bisherigen Kostenberechnung mit Gesamtkosten in Höhe von 10,5 Millionen Euro blieb. Durch die Aufteilung — 90 Prozent werden gefördert, zehn Prozent verbleiben bei der Gemeinde — spart sich die Gemeinde rund 150.000 Euro: „Stand jetzt wird die Gemeinde damit unter einer Million Euro an Investitionskosten bleiben.“