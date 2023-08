„Habt er scho ghört, dr Farny hat wieder a neus Glas rausbrocht“, ruft Paul Sägmüller seinen Sammler–Kollegen beim Brauereisammler–Stammtisch im „Kongo“ in Amtzell gleich als erstes zu. Sofort wendet sich ihm die volle Aufmerksamkeit der Anwesenden zu, die zum Tausch von Sammlerstücken, zum Schwätzen, Informieren und gemütlichen Biertrinken aus Bergatreute, Wangen, Kißlegg, Göttlishofen, Friedrichshafen, Lindau und sogar aus Reutlingen zum monatlichen Treffen angereist sind.

Emailschilder schmücken das ganze Haus

Mit seinen vielen Brauereien sind das württembergische und bayerische Allgäu sowie die Region Oberschwaben ein wahres Eldorado für Sammler von Brauerei–Werbemitteln. Dazu gehören natürlich Bierdeckel, Krüge, Gläser und Kronkorken. Früher waren außerdem Postkarten, Briefkuverts, Kellnerblöcke mit eigenem Aufdruck, Streichholzschachtel–Etiketten, Wertmarken, Porzellandeckel oder Emailschilder im Umlauf. Da eröffnet sich den Bierbegeisterten ein weites Feld für ihr Hobby. „Ich habe mein ganzes Haus mit Emailschildern von Brauereien geschmückt“, erzählt der Kißlegger Bernd Mauch, der das Sammlertreffen einmal im Monat im „Kongo“ organisiert und zeigt gleich ein paar Bilder von seinem Wandschmuck.

Die einzige Frau in der Runde, Erika Kleinmann aus Reutlingen, nennt 28.000 Kronkorken ihr Eigen. „Früher habe ich davon Spielstraßen für meinen Sohn gebaut, heute sortiere ich sie sorgfältig nach Farben“, berichtet die Rentnerin. Sie sammelt schon seit 40 Jahren und zwar „querbeet“. Wurde sie fündig, erfasst sie jedes Stück detailliert in einer Datenbank. Diese Form von Buchführung sieht man bei allen Sammlern des Stammtisches. Akkurat wird jedes Teil katalogisiert. So erkennen die Brauereifans, welche Stücke sie doppelt haben und tauschen oder verkaufen können.

Drei Gläser gegen ein ganz besonderes getauscht

Gerade für historische Stücke legen die Sammler schon auch einmal ein paar Euros auf den Tisch. Das können mal um die 150 Euro für einen Bierdeckel sein, 40 Euro für einen Kronkorken und selten auch mehrere hundert Euro für ein historisches Stück. Manchmal trennen sich die Brauereifans auch von einigen Exemplaren aus ihrer Sammlung gegen ein einziges, lang gesuchtes „Juwel“. So wie Paul Sägmüller, der jahrelang auf der Suche nach einem mundgeblasenen Glas von Farny aus dem Jahr 1926 war. „Dafür musste ich drei hergeben, das hat mich geschmerzt“. Insgesamt besitzt er 80 Gläser der Kißlegger Brauerei und sucht noch weitere, zum Beispiel ein Viertelliterglas.

Martin Röther, der insgesamt 70.000 Bierdeckel besitzt, freut sich hingegen über einen wertvollen Bierdeckel der Brauerei M. Schöllhorn aus Friedrichshafen aus dem Jahr 1942: „Da ist sogar ein Zeppelin drauf und man sieht einen Teil von Friedrichshafen bevor es zerbombt wurde“. Auf dem Gelände der früheren Brauerei steht heute ein Hotel.

Häufig erfährt man mit den Sammlerstücken auch ein wenig aus der Geschichte und von früheren Gepflogenheiten. So mussten ehemals in den Gasthäusern die Bedienungen dem Wirt eine gewisse Anzahl Biermarken — früher oft aus Kupfer oder Messing — abkaufen und trugen so das volle Risiko. Denn diese Marken mussten sie nun selbst an den Mann bringen, um Einkünfte zu erzielen. Paul Sägmüller, der sich auch als Autor betätigt, weiß zu den Brauerei–Werbemitteln auch manche Geschichte von früheren Gaststätten zu berichten.

Früher gehörte zur Brauerei oft ein Gasthof

Etwa zu den Ursprüngen der Brauerei Härle in Aulendorf und Waldshut. Reinhold Härle betrieb neben der Waldschloss Brauerei auch eine Gastwirtschaft. Gerade im Allgäu und Oberschwaben gab es zahlreiche solcher Doppelungen: Brauerei und Gasthof. Zahlreiche Dorfgasthöfe gibt es heute nicht mehr und nur ein Teil der Bierbrauereien blieb erhalten oder wurde wiederbelebt.

Die Brauereisammler bewahren die Geschichte des Bierbrauens in der Region in Form von Bierdeckeln, Kronkorken, Krügen und manch anderen Kuriositäten. Und dies schon seit 25 Jahren. Seit 1998 treffen sich Interessierte regelmäßig alle vier Wochen. Zunächst kam man in der „Bierquelle“ in Isny zusammen, später in Bad Waldsee und seit Januar 2023 im „Kongo“ (Grüner Baum) in Amtzell.

