Brand in Garage im Amtzell

Ein Kurzschluss dürfte die Ursache für einen Garagenbrand am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in der Straße Singenberg gewesen sein. Das teilt die Polizei mit. Ein mit einer Kabeltrommel gekoppeltes Haushaltsgerät verursachte offenbar den Kurzschluss in einer Steckdose in der Garage, durch den ein Regal sowie dessen Inhalt zu brennen begann. Der Eigentümer löschte die offenen Flammen mit einem Feuerlöscher.

Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren, bekämpften letzte Glutnester. Durch die Hitze und den Qualm entstand an der Garage sowie einem darin geparkten Pkw Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.