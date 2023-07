Biergartengespräch mit Agnieszka Brugger in Amtzell

Der Ortsverband Wangen–Amtzell–Achberg von Bündnis 90/Die Grünen lädt alle interessierten Bürger zu einem Biergartengespräch mit der Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr im Landgasthaus Adler in Büchel bei Amtzell statt.

Im Rahmen des Biergartengesprächs wird Brugger zunächst über ihre politische Arbeit in Berlin berichten, wobei sie insbesondere auf ihre Rolle als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Mitglied des Verteidigungsausschusses eingehen wird. Neben den Berliner Aktivitäten wird der Fokus des Abends auch auf ihrem persönlichen Einstieg in die Politik und der Bedeutung kommunalpolitischen Engagements liegen. Denn obwohl viele Entscheidungen in Berlin getroffen werden, müssen sie stets vor Ort umgesetzt werden.

Aus diesem Grund werden auch aktuelle grüne Gemeinderäte aus Wangen zu Wort kommen. Sie werden von ihrer Motivation für grüne Politik berichten und einen Einblick in den kommunalpolitischen Alltag in der GOL–Fraktion in Wangen geben. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten einer grünen Liste bei den Kommunalwahlen 2024 in Amtzell erörtert werden.