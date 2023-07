Betrunken und unter Drogen Unfall gebaut

Unverletzt ist ein 30–Jähriger geblieben, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 0.30 Uhr auf der B 30 Höhe Zuber mit seinem Fahrzeug überschlagen hat. Das teilt die Polizei mit. Der Toyota–Fahrer kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, steuerte gegen und prallte schließlich gegen die Böschung rechts der Straße. In der Folge überschlug sich der Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von rund .000 Euro entstand. Ein Abschleppunternehmen lud den Toyota auf. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem 30–Jährigen deutliche Anzeichen auf Alkohol– und Drogenbeeinflussung fest. Nachdem Vortests eine Alkoholisierung von gut einem Promille und den Konsum von THC bestätigt hatten, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Den Führerschein des 30–Jährigen beschlagnahmten sie und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.