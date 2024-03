Beim SV Amtzell steigen die Beiträge

Das 75-Jahr-Vereinsjubiläum liegt hinter dem mit 1000 Mitgliedern größten Amtzeller Verein. Im 76. Jahr blickt der Sportverein bei seiner Generalversammlung voller Zuversicht voraus. Nach zwölf Jahren Stillstand werden die Mitgliedsbeiträge erstmals wieder angehoben - trotz eines „Rekordjahrs“ bei Einnahmen, aber auch bei Ausgaben. Der Vorstand rund um den Vorsitzenden Hartmut Alender bleibt im Amt. Und mit Manfred Wanner senior und Hermann Alender sind dem SVA gleich zwei Mitglieder seit 75 Jahren verbunden.

Neue Räder und neues Frauenteam

Von A wie Aerobic bis Z wie Zumba hat der SVA ein breit gefächertes Sportangebot. „Hinzugekommen ist in der vergangenen Woche das Heidelberger Ballsportprogramm“, sagte Alender in seinem Rückblick. Zwei- bis Fünfjährige werden dabei spielerisch „gesichtet“, um sie dann in „ihren“ Ballsportarten zu fördern. Gut angenommen wird auch das neue Aqua Fitness Training in St. Konrad in Haslach sowie der Gesundheits- und Reha-Sport. Inzwischen wurde zudem die dritte Generation an Rädern für das Indoor-Cycling angeschafft. Und erstmals in seiner Geschichte meldete der SVA zur Fußballsaison 2023/24 eine Frauenmannschaft für eine Verbandsrunde an.

Finanziell hat der SVA laut Kassier Markus Wanner zwei gute Jahre hinter sich: „Ein Jahr wie 2023 hatten wir vom Niveau her sogar noch nie.“ Dennoch: 2022 blieben „nur“ rund 2000 Euro, 2023 rund 6000 Euro als Überschuss in der Kasse hängen. Die Mitgliedsbeiträge in Höhe von rund 30.000 Euro sind laut Wanner seit vielen Jahren die wichtigste Einnahmequelle: „Allerdings hat sich die Relevanz verändert.“

Beiträge machen nur 15 Prozent der Einnahmen aus

Schlugen die Mitgliedsbeiträge vor rund zehn Jahren noch mit einem 25- bis 30-prozentigen Anteil zu Buche, machen sie aktuell gerade noch 15 Prozent aus. Immer schwieriger werde es auch, andere Erträge zu erwirtschaften: „Daher werbe ich dafür, dass sich das Verhältnis nicht weiter nach unten verschiebt.“ Schließlich wolle der Sportverein sein Angebot auch weiter ausbauen. Die erste Beitragserhöhung nach zwölf Jahren ging ohne Gegenstimme über die Bühne. Sie liegt zwischen fünf (Kinder, Jugendliche, Studenten, Azubis) und zehn Euro (Familien) jährlich. Der Passivenbeitrag in Höhe von 25 Euro bleibt unverändert.

Der SV Amtzell sei ein Ort für Gemeinschaftssinn, Teamgeist und ein gutes Miteinander und spiele in der Dorfgemeinschaft eine gewichtige Rolle, sagte Bürgermeisterin Manuela Oswald. Sie leitete auch die alle zwei Jahre anstehenden Wahlen, bei denen es im Vorstand keinerlei, im 20-köpfigen Ausschuss nur wenig Veränderungen gab.

Diese Teams sind beim nächsten Pfingstturnier dabei

Simon Wetzel aus dem Orgateam des Pfingstturniers blickte auf die vergangenen 40 Turniere zurück und auf das nächste in diesem Jahr und die damit verbundene Arbeit voraus. Neben Titelverteidiger Lokomotiva Zagreb, dem FC St. Gallen, dem FC Heidenheim, dem SC Freiburg und dem Lokalmatadoren SV Amtzell/SV Haslach werden mit dem FC Südtirol aus Bozen, dem SV Elversberg und dem CFC Salem aus den USA am 18. und 19. Mai drei neue U17-Teams das Turnier bereichern. Das Team von der amerikanischen Westküste wird eine knappe Woche in Amtzell verbringen.

99 Vereinsmitglieder mit mindestens 30-jähriger Vereinszugehörigkeit und 19 ehrenamtliche Mitarbeiter ehrte im Anschluss Hartmut Alender. „Es ist unglaublich, was du für den SV Amtzell leistest“, sagte der Vorsitzende an Edi Steib gewandt, der seit 48 Jahren für den Verein an den und um die Sportplätze praktisch tagtäglich seinen Dienst verrichtet. Nicht mit leeren Händen nach Hause gehen musste Bürgermeisterin Manuela Oswald. Sie erhielt für das neue Bürgermobil-Auto einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro.