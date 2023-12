Der Ausbau von schnellem Internet im so genannten „Weiße-Flecken-Programm“ nimmt in Amtzell Fahrt auf. Damit werden Haushalte mit Breitband-Anschlüssen versorgt, die bisher nur über eine Verbindung von weniger als 30 Megabit pro Sekunde verfügen. Begonnen wurde mit den Ausbauarbeiten im November - im Bereich Weißenbach und Hinterberg. Das geht aus dem Sachstandsbericht hervor, den die Verwaltung jüngst dem Gemeinderat vorgelegt hat.

So viele Kilometer Glasfaserkabel werden verlegt

Danach werden beim Anschluss der weißen Flecken in Amtzell über 200 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde gelegt, 295 Hausanschlüsse, 15 Netzverteiler und ein so genannter PoP-Standort (Point of Presence, eine Art Technikzentrale vor Ort) realisiert. Amtzell hat sich für den Ausbau des schnellen Internets wie rund 40 weitere Gemeinden dem Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg angeschlossen. Von diesen Mitgliedsgemeinden befinden sich insgesamt 15 bereits in der Bauphase, während andere noch beim Planen sind.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Bauarbeiten im Jahr 2024 abzuschließen“, betonte Bürgermeisterin Manuela Oswald bei der Gemeinderatssitzung. Bis dann schnelles Internet tatsächlich die angeschlossenen Gebäude erreicht, werde es aber bis ins Jahr 2025 dauern, so die Bürgermeisterin, denn die Leitungen müssen erst noch freigeschaltet werden. Und dies soll einheitlich erfolgen.

Was der Gemeinde aktuell Bauchschmerzen verursacht

Bauchschmerzen bereitet der Verwaltung noch die Finanzierung der Maßnahmen. Zwar beteiligt sich der Bund mit 50 Prozent und das Land mit 40 Prozent an den Ausbaukosten, sodass die Gemeinde lediglich zehn Prozent der Kosten stemmen muss. Die werden nach aktuellem Stand in Amtzell immerhin noch etwa 1,5 Millionen Euro ausmachen. Allerdings verzögert sich derzeit die Auszahlung der Fördermittel, aufgrund „zu geringer Personalressourcen bei der für Mittelabrufe zuständigen Beratungsfirma PwC (PricewaterhouseCoopers GmbH)“, erläuterte Raphael Le Cossec, im Bauamt zuständig für den Breitbandausbau.

Daher müssen nun einige Maßnahmen vorfinanziert werden, was nur über Kredite realisiert werden kann, die wiederum beträchtliche Zinszahlungen nach sich ziehen. Manuela Oswald sprach von bis zu 300.000 Euro Zinsen, die da fällig werden könnten.

So könnte eine Lösung des Problems aussehen

Daher führt die Gemeinde derzeit Gespräche zur Vorfinanzierung der Ausbaumaßnahmen mit dem Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg. In der Diskussion ist, dass der Zweckverband die nötigen Kredite zur Vorfinanzierung aufnimmt und die beteiligten Kommunen sich an den Zinsen entsprechend beteiligen. „Da die Gemeindekasse keine Liquidität in Höhe einer Vorfinanzierung ausweist und die Kreditaufnahme aufgrund der Bündelung gegebenenfalls beim Zweckverband günstiger ausfallen könnte, spricht sich die Gemeinde Amtzell für die Beteiligung an der Zinsumlage aus“, heißt es in einem Papier der Verwaltung, das der Gemeinderat jetzt zur Kenntnis genommen hat.