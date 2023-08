Auseinandersetzung nach Unfall in Amtzell

Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, haben Beamte des Polizeipostens Vogt gegen einen 37–Jährigen eingeleitet. Das teilt die Polizei mit. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntag kurz nach 17.30 Uhr einen 43–Jährigen mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs gestreift zu haben. Erbost über die Fahrweise trat der 43–Jährige daraufhin mit dem Fuß gegen die Türe des Wagens. Der 37–Jährige stieg aus und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust gegen den Kopf. Dieser erlitt leichte Verletzungen, an dem Pkw entstand unterdessen kein Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall sowie etwaigen Hintergründen dauern derzeit an.