So neu die Idee auch war, sie wurde schon kurz nachdem sie das Licht der Welt erblickt hatte, wieder beerdigt: die Idee einer einzigen Gemeinschaftsliste für die Kommunalwahl 2024 in Amtzell. Das jedenfalls berichteten Amtzeller Gemeinderäte nach einer weiteren, internen Diskussion über diesen Vorschlag der Unabhängigen Liste (UL).

„Jetzt ist alles wieder offen“

Imelda Schnell (UL) war die Enttäuschung deutlich anzumerken als sie über das Gespräch mit den anderen Fraktionen hinter verschlossenen Türen berichtete. „Schade, dass das bei uns nicht geht. Auch mit zwei Listen, wie in Waldburg, wird es nichts“, bedauerte sie. Claus Schmehl von den Bürgern für Amtzell und Pfärrich (BAP) bestätigte: „Die Einheitsliste ist vom Tisch.“ Er ist inzwischen überzeugt, dass sich so mancher Kandidat leichter tut, auf einer klar positionierten Liste zu kandidieren als auf einer Einheitsliste. Und Hans Roman (CDU) bilanzierte: „Jetzt ist alles wieder offen und jede bestehende Liste kann entscheiden, ob sie sich mit anderen zusammentut oder wie bisher allein kandidiert.“

Empfohlene Artikel Amtzell Gibt es in Amtzell bald eine Einheitsliste? q Amtzell

In allen derzeit im Gemeinderat vertretenen Fraktionen kann man sich ein Zusammengehen mit anderen vorstellen. Gut möglich also, dass CDU und BAP miteinander ins Gespräch kommen oder die UL mit Arno Leisen von der SPD. Lediglich Adelinde Wanner (Bunte Liste) wollte sich zu den Ergebnissen des nichtöffentlichen Gesprächs über die Einheitsliste sowie zu ihren eigenen Plänen nicht äußern. „Möglicherweise bleibt auch alles beim Alten“, meinte Imelda Schnell. Also die bisherigen Listen treten auch zur nächsten Kommunalwahl wie bisher an.

Die SPD überlegt noch

Alle Fraktionen betonen, dass man sich nun zunächst nochmals intern abstimmen müsse und erst dann Gespräche mit anderen Listen ins Auge fasse. „Wir sind schon ganz gut voran gekommen mit Kandidaten für unsere eigene Liste“, sagte etwa Hans Roman (CDU). Ähnlich äußerte sich auch Maria Prinz von der UL.

Auch SPD Mann Arno Leisen weiß noch nicht, wie es genau weitergeht. Er will nächste Woche innerhalb der SPD-Ortsgruppe klären, wie man weitermacht. Nach wie vor kann er sich vorstellen, mit anderen Listen oder Personen eine gemeinschaftliche Liste aufzustellen. „Aber vielleicht“, sagt er, „müssen wir auch wieder mit einer eigenen Liste in die Kommunalwahl ziehen“.

„Ganz hinten“ will niemand sein

Ähnlich geht es auch der Unabhängigen Liste, die sich nach wie vor eine gemeinschaftliche Liste mit anderen vorstellen kann. Allerdings, so gibt Maria Prinz zu bedenken, wissen wir dann nicht genau, wo eine neue beziehungsweise eine Liste mit anderem Namen auf dem Wahlzettel platziert werden würde. Möglicherweise ganz hinten, wenn Wahlscheine der einzelnen Listen, wie vielerorts üblich, wie bei einem Leporello aneinander geheftet sind. Und „ganz hinten“ will natürlich niemand sein bei einer solchen Wahl.