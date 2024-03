Das Bürgermobil Amtzell hat 2023 so viele Personen zu Ärzten, zur Physiotherapie oder auch einmal zum Frisör gefahren wie noch nie zuvor seit den Anfängen im Jahr 2016. Weil die Nachfrage im vergangenen Jahr immer größer wurde, hatten Vorstand und Fahrergemeinschaft im Mai einen dritten Fahrtag eingerichtet, um alle Anfragen bewältigen zu können. Genau 579 Personen wurden daraufhin im Jahr 2023 befördert. 2022 waren es noch 361 Personen gewesen. Diese Zahlen präsentierte der Vorsitzende des Vereins Bürgermobilität Amtzell, Hans Roman, jetzt bei der Jahreshauptversammlung.

Meistens geht es nach Wangen

Die Mehrzahl der Fahrten (246) führte nach Wangen und dessen nahem Ortsteil Haslach (73). Auch innerhalb von Amtzell fanden zahlreiche Personentransporte statt (85). Außerdem fuhr das Bürgermobil nach Grünkraut, Ravensburg, Vogt und Tettnang. Hinzu kamen Sonderfahrten zu Operationen etwa nach Ulm oder Kempten. Insgesamt kamen so im Jahr 2023 knapp 15.000 gefahrene Kilometer zusammen, während es im Jahr 2022 lediglich 7275 Kilometer gewesen waren.

Ohne die vielen Ehrenamtlichen würde der Laden nicht laufen. Hans Roman

Die Zahlen zeigen auch, dass das Bürgermobil gerade für den älteren Teil der Bevölkerung von Amtzell einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Mobilität bis ins hohe Alter leistet. 112 der beförderten Personen war über 90 und 238 Personen über 80 Jahre alt. Sie ließen sich wie 85 Personen mit Behindertenausweis vom Bürgermobil zu Ärzten oder Anwendungen bringen.

25 Personen sitzen am Steuer

Auch bei den ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern sowie bei den Mitgliedern wurde 2023 ein Höchststand erreicht. Mittlerweile sind es 25 Personen, die tageweise ihre älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger mit dem Bürgermobil zu ihren Terminen fahren. „Ohne die vielen Ehrenamtlichen würde der Laden nicht laufen“, betonte Hans Roman und bedankte sich auch bei den beiden Koordinatorinnen, die immer montags zwischen 14 und 18 Uhr telefonisch die Fahrtenwünsche entgegennehmen.

Da es in wenigen Fällen hierbei auch zu Irritationen kam, änderte die Mitgliederversammlung die Geschäftsordnung des Vereins. So kann der Vorstand künftig, wenn Fahrgäste unwahre Angaben bezüglich ihres Fahrgrundes machen, eine vierwöchige Beförderungssperre aussprechen.

Neuer Rekord auch bei den Mitgliedern

Die Mitgliederzahl liegt mit 165 ebenfalls auf einem Höchststand. „Vielleicht knacken wir ja irgendwann noch die 200er-Marke“, hofft Hans Roman. Er verwies darauf, wie wichtig deren Beiträge für die Finanzierung des Projekts seien. Auch hier zeige sich das große Engagement der Beteiligten, denn sie bezahlten einen wesentlich höheren Beitrag als in der Satzung mit zehn Euro vorgesehen. „So haben wir Einnahmen durch Beiträge von 2800 Euro“, freute sich der Vereinsvorsitzende.

Fast ebenso viel spendeten die Fahrgäste nach ihren Terminen. Da kamen 2023 genau 2526 Euro zusammen, berichtete die Kassiererin Karin Ruess bei der Mitgliederversammlung: „Eine große Spende der Kränzle-Stiftung in Höhe von 5000 Euro hilft uns außerdem das neue Auto zu finanzieren.“ Insgesamt verzeichnete die Kassiererin Spenden in Höhe von 9265 Euro.

Neues Fahrzeug noch nicht komplett finanziert

Den Ersatz des mittlerweile zehn Jahre alten Bürgermobils hatte der Vorstand bereits im Februar organisiert. Die Mitgliederversammlung bestätigte nun die Investition in ein neues Fahrzeug einstimmig. Inklusive eines behindertengerechten Umbaus des vorgesehenen Caddys kommen auf den Verein damit Kosten in Höhe von rund 50.000 Euro zu. „Auch wenn wir rund 40.000 Euro Rücklagen haben, benötigen wir noch weitere Spenden und Einnahmen, um das Auto, wenn es im Herbst ausgeliefert wird, bezahlen zu können“, so Hans Roman. Dazu soll auch der Verkauf des bisherigen Mobils beitragen.

Und noch eine Neuerung gab es bei der Mitgliederversammlung: Bei den Wahlen wurde Amtzells Bürgermeisterin Manuela Oswald einstimmig zur zweiten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Vorsitzender bleibt Hans Roman, die Schriftführerin, Rita Oesterle, und Kassiererin, Karin Ruess, wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Oswald tritt damit die Nachfolge von Clemens Moll an, der als OB in Weingarten dort mittlerweile ein weiteres Bürgermobil ins Leben gerufen hat.