Faszinierende Einblicke in die Technologien, Prozesse und Produkte von 14 Amtzeller Unternehmen haben sich den Besuchern am Freitag bei der „Großen Nacht der Wirtschaft“ in Amtzell geboten. Unter dem Motto „Kommen, Sehen, Staunen“ zeigten Unternehmer vor Ort die Innovationskraft ihrer Betriebe: Manche sind inzwischen sogar Weltmarktführer.

Interkommunales Gewerbegebiet gibt es seit 25 Jahren

„Amtzell und das Interkommunale Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies sind mehr als nur Standorte. Sie sind Heimat für Unternehmen, die mit ihrer Schaffenskraft das Rückgrat unserer lokalen Wirtschaft bilden“, sagte Amtzells Bürgermeisterin Manuela Oswald in ihrer Begrüßungsrede vor den geladenen Gästen aus Landes- und Kommunalpolitik sowie Vertretern der Wirtschaftsregion Allgäu-Oberschwaben. Das Gewerbegebiet, dessen Entstehen seinerzeit maßgeblich vom damaligen Bürgermeister Paul Locherer vorangetrieben wurde, gibt es seit nunmehr 25 Jahren.

Eine Rollenrutsche faszinierte Kinder – und den Ravensburger Landrat. (Foto: Edgar Rohmert )

Nach der feierlichen Eröffnung im Haus der Firma Frigortec bot sich die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Unternehmen zu blicken. Die Geschäftsführer nahmen ihre Gäste mit auf eine Vortragsreise, so beispielsweise bei der Anwendung von Kältetechnik: Die Geräte von Frigortec kommen inzwischen auf der ganzen Welt zum Einsatz. Bei der Firma Webo&Kolibri führte deren Geschäftsführer verzahnte Bauteile von Mountainbikes, Rennrädern sowie E-Bikes vor, die komfortorientiertes Schalten ermöglichen. Verzahnte Bauteile von Webo sind aber auch wiederzufinden in vielen Automatikgetrieben von Autos.

Hochpräzise Bauteile und die Welt der Robotic

Filigrane Teile werden gefertigt bei Askea, ein Familienunternehmen, das hochpräzise Bauteile entwickelt ‐ und in der Welt der Lasertechnik tätig ist. Per Bus-Stuttle ging es weiter zu Fpt Robotics, ein mittelständisches Automatisierungs-Unternehmen, das Einblicke in die Welt der Robotik gewährte. Die Vision des Betriebes: Lösungen zu schaffen, die am Markt einzigartig und der industriellen Digitalisierung weit voraus sind.

Spezialmaschinen zur Rasenpflege von Fußball- und Golfplätzen gab es bei der Firma Rink zu bestaunen. Den Betrieb gibt es seit 85 Jahren. Er stellt jährlich bis zu 100 Spezialmaschinen (Bürstenstreuer, Kompoststreuer) her. Technische Leidenschaft erwartete die Gäste auch bei FSIS, der F. Schelkle Industrie-Service GmbH. Hautnah erleben konnte man dort ein Bücherrückgabesystem in Aktion. Dem „Drehen. Fräsen. Bohren“ hat sich die Firma Roland Münst mit großer Leidenschaft verschrieben: Metallrohlinge werden zu fertigen Bauteilen verarbeitet. „Luft ist Leben“ heißt es bei der IQAir Germany GmbH. Sie entwickelt digital vernetzte Luftmesssysteme und Geräte zur Luftreinigung.

Rollenrutsche verlockt den Landrat

Die Föratec GmbH baut Sonderförderanlagen und Automatisierungssysteme. Ihre Rollenrutsche war eines der Highlights bei den Betriebsrundgängen. Auch Landrat Harald Sievers wagte eine abenteuerliche Probefahrt. Junge Azubis und Studenten, denen man die Leidenschaft für ihre Berufe anmerkte, machten Werbung für ihre Unternehmen und die Ausbildungsgänge.

Marktführend auf dem Gebiet von Weidezaungeräten ist in Europa die Ako-Agrartechnik GmbH. Auch sie bietet verschiedene Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. Genauso wie die Firma Novopac Verpackungsmaschinen, die etwa Joghurt, Schmelzkäse oder Feinkostsalat vollautomatisch abfüllt und verpackt.

Pharmazeuten und Nahrungsmittelhersteller gehören zu den größten Kunden von Maschinpex Maschinenbau, das Sortier- und Inspektionsanlagen anbietet. Einen spannenden Einblick in die Welt der Bio-Rohstoffbranche gab es bei der Dreher Bio GmbH, die mit mechanischen Pressen zur Sicherstellung der Saat beiträgt, und Bio-Öle für die Kosmetik- und Lebensmittelindustrie produziert.

Vier junge Auszubildende, die bei Say Carbon Yachts arbeiten und die ihre schulische Ausbildung als Bootsbauer in Lübeck durchlaufen, machten Werbung für ihren einzigartigen Beruf. Den gesamten Fertigungsprozess von der Entwicklung über den Bau bis hin zur fertigen Yacht erklärten Geschäftsführer und Mitarbeiter auf einem spannenden Rundgang durch die Werft.

Mit der „Großen Nacht der Wirtschaft“ ist es der „Wirtschafts- und Innovations-Fördergesellschaft Landkreis RV mbH“ (WIR) gelungen, in Gemeinschaft mit der Gemeinde Amtzell faszinierende Einblicke und Erfolgsgeschichten zu präsentieren, die Mut machen für Visionen und Perspektiven in der Region.