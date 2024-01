Eine schöne Pflicht hat Amtzells Bürgermeisterin Manuela Oswald beim Neujahrsempfang am Montag erfüllt. Blutspender und Sportler sowie Schüler und ehrenamtlich engagierte Menschen wurden von ihr ausgezeichnet.

Für zehnmaliges Blutspenden wurden Fabienne Kerler und Heiko Halder geehrt. Auf 50 Blutspenden brachte es Michael Dierheimer. Manuela Oswald wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass menschliches Blut durch nichts zu ersetzen sei. „Die Spender nehmen sich Zeit, etwas Unbezahlbares zu geben - das Geschenk des Lebens.“

50 Jahre für den SV Amtzell im Einsatz

Bei den Sportlern war es Edmund Steib, der sich seit fast 50 Jahren für den SV Amtzell engagiert. Er leitete unter anderem die Jugendfußball-Abteilung und war Mitbegründer des legendären B-Jugend-Pfingstturniers. Bei den Mitgliedern des Reit- und Fahrvereins Schomburg-Amtzell taten sich zwei Sportler hervor. Emma Ochsenreiter belegte den dritten Platz „Dressur Jugend“ bei der Meisterschaft des Pferdesportkreises Oberschwaben. Luca Ochsenreiter holte sich den ersten Platz in der Kategorie „Mannschaft Springen“.

Beim MSC gibt es drei Abteilungen. Die Geschwister Magdalena, Max und Paul Baumann nahmen erfolgreich als Mountainbiker am OMV-Cup teil. „Johannes und Jonathan Heidel dominieren neben Samantha Buhmann (Enduro-Weltklasse-Fahrerin) unsere Sportnachrichten in der Abteilung Trail und nahmen erfolgreich an der deutschen Meisterschaft sowie an der Europa- und Weltmeisterschaft teil“, freute sich die Bürgermeisterin. Auch Klaus und Benjamin Schmehl (Enduro/Motorcross) sowie Simon Müller landeten mit guten Platzierungen bei verschiedenen Cups auf dem Treppchen.

An den deutschen Meisterschaften nahmen die Pfärricher Schützen Hans Abt, Anton Müller und Eva Zettler erfolgreich teil, wobei Markus Abt auch bei der Weltmeisterschaft war.

Schüler rechnen beim „Känguru der Mathematik“ mit

Gemessen haben sich einige Schülerinnen und Schüler des Ländlichen Schulzentrums Amtzell beim Wettbewerb „Känguru der Mathematik“. Dies sind: Alina Birk, Fabian Kübler, Hanna Lutz, Jonas Kübler, Luisa Vogler, Maietta Rauch, Nina Edel, Paulina Rösch und Tabea Fügenschuh. Schlagzeug-Schüler Hendrik Späth kann sich über seinen Sieg bei „Jugend musiziert“ freuen.

Krischan Birk und Hans Schnetz sind Drohnenführer. Sie retteten mit ihren eigens angeschafften Drohnen 65 Kitze in Amtzell und Schomburg.

Weitere Personen, die ihr ehrenamtliches Engagement für die Gemeinde gezeigt haben, sind Sepp Dillman und Heiner Miehle. Sie erhielten ebenso eine Ehrung wie Saskia Graf, Christine Schuler, Tobias Engenhorst und Heiner Miehle. Nicht zuletzt leistet die Hermann-und-Aloisa-Kränzle-Stiftung für Amtzell wertvolle Dienste. Namentlich fanden die Mitglieder des Vorstandes Theresia Dietz, Rainer Wiedemann, Hans Schnetz, Arno Leisen und Paul Locherer Erwähnung und erhielten Ehrengaben.