Amtzell sammelt Ideen für ein jugendfreundliches Gemeindeleben

Die Gemeinde Amtzell lädt Jugendliche dazu ein, ihre Gemeinde aktiv mitzugestalten. Unter dem Motto „Use your voice“ kündigt die Gemeinde ein aufregendes Projekt an, das darauf abzielt, die Jugendbeteiligung in der Gemeinde weiter zu stärken. Dieser Schritt erfolgt, nachdem der ursprüngliche Plan, ein Jugendhearing im zweijährigen Rhythmus zu veranstalten, aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden musste.

Am Freitag, 29. September, wird „Use your voice“ eine Plattform bieten, um die Meinungen, Vorschläge und Anregungen der Jugendlichen aus Amtzell für ein jugendfreundliches Gemeindeleben zu sammeln. Bereits aus dem vergangenen Jugendhearing sind einige Ideen erfolgreich in die Tat umgesetzt worden, darunter unter anderem das Open-Air-Kino auf dem Schulhof des Ländlichen Schulzentrums.

Von 19 bis 21 Uhr sind alle Jugendlichen ab zwölf Jahren ins Landjugendheim Amtzell eingeladen, um Themen wie Freizeitangebote, Jugend-App, Umweltschutz und vieles mehr zu diskutieren. Die Ergebnisse dieser Diskussion werden im Anschluss von der Gemeindeverwaltung ausgewertet und der Öffentlichkeit präsentiert. Zudem erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, aktiv an der Umsetzung ihrer Wünsche mitzuwirken. Die Gemeindeverwaltung ruft alle Jugendlichen dazu auf, die Chance zur Teilnahme am Jugendhearing zu nutzen und ihre Stimme für eine lebendige und jugendfreundliche Gemeinde zu erheben.

Zudem lädt die Gemeinde Amtzell alle Jugendlichen ab zwölf Jahren zur Eröffnung des öffentlichen Jugendtreffs am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr ein. Hier können die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Freunden eine entspannte Zeit verbringen, Tischkicker spielen und vielen mehr.