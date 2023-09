Die aktuell wieder steigenden Flüchtlingszahlen wirken sich auch auf die Gemeinde Amtzell aus. Die Verwaltung hat deshalb eine neue Kapazitätsplanung in Arbeit. Dazu gehört, weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu organisieren. Die Amtzeller Turn- und Festhalle steht in Bereitschaft, aber auch ein weiter Standort für eine Unterkunft in Geiselharz ist Thema.

An sechs verschiedenen Standorten sind im Gemeindegebiet derzeit 122 Geflüchtete untergebracht. Damit erfüllt Amtzell die vom Landkreis vorgesehene Quote, die sich nach der Einwohnerzahl bemisst. „Doch wir rechnen damit, dass wir demnächst noch mehr Zuweisungen bekommen“, so Bürgermeisterin Manuela Oswald in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Geschehen sei dynamisch, daher wisse man nicht wie viele es genau sein werden.

Turnhalle wird bei Bedarf wieder Notunterkunft

Außerdem werden aufgrund der aktuellen Zugänge weiter Hallen in die Bereitschaft versetzt, als Notunterkunft zu dienen. So ist die Amtzeller Turn- und Festhalle turnusgemäß für die Zeit vom 4. Dezember 2023 bis 28. Januar 2024 an der Reihe. Ob sie tatsächlich belegt wird, hängt von der dann gegebenen Zahl der Geflüchteten ab. Die Belegung ist daher noch unklar.

In jedem Fall will die Gemeinde bereit sein, falls die Kapazität für die Aufnahme von Flüchtlingen erhöht werden müssen. Als Standort soll eine Fläche in der Schattbucherstraße in Geiselharz genutzt werden. Der Gemeinderat hat jetzt die Verwaltung beauftragt „den Standort Schattbucherstraße (neben Firma Lothar Heine) zur Unterbringung von Flüchtlingen aufzubauen und weiterzuentwickeln.“

Gespräche über Standort in Geiselharz laufen

Aktuell verhandelt die Gemeinde mit dem Kreis noch über eine künftige Nutzung dieser Unterkunft. Zwei Optionen stehen zur Verfügung, um auch weiterhin die Quote für die Aufnahme von Flüchtlingen in Amtzell zu erreichen: Einerseits durch direkte Aufnahme in die Anschlussunterbringung oder andererseits als Standort für eine vorläufige Unterkunft des Landkreises. Aus einer vorläufigen Unterkunft werden die Asylsuchenden nach 18 bis 24 Monaten auf andere Standorte verteilt. Vom Ergebnis der Verhandlung hängt ab, wer die Kosten trägt, wie viele Geflüchtete dort untergebracht werden und wie lange sie gegebenenfalls dort bleiben.

Der Gemeinderat hat die Verwaltung außerdem ermächtigt, Wohnraum anzumieten, um Flüchtlinge unterzubringen.