Amtzell investiert in die Zukunft der Arztpraxis

Gerade in Zeiten, in denen über den Ärztemangel im ländlichen Raum geklagt wird, hat die Praxis „Landärzte Amtzell“ eine große Bedeutung für die medizinische Versorgung der Bewohner in und um Amtzell. Derzeit sind die Landärzte in einem Gebäude der Stiftung Liebenau im Grüntenweg 6 eingemietet. Hier hat auch die Gemeinde einen Raum für den Quartierstreff.

Gemeinwesenarbeit ins Ortszentrum

Nun sind die Landärzte an die Verwaltung und die Stiftung Liebenau mit dem Wunsch für einen weiteren Praxisraum herangetreten. Deshalb ist die Gemeinde derzeit in Verhandlungen mit der Stiftung, ob der von der Gemeinde angemietete Raum künftig den Ärzten als Praxisraum zur Verfügung gestellt werden kann.

Die dort bisher angesiedelte Gemeinwesenarbeit sollen ins Ortszentrum verlagert werden, wo der Gemeinde mit dem Café Herzraum und dem Kränzle-Areal bereits Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Um die Fläche im Grüntenweg als Praxisraum umzugestalten, wird sich die Gemeinde hälftig an den Umbaukosten in Höhe von etwa 110.000 Euro beteiligen. Den Rest trägt die Stiftung Liebenau.