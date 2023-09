Es könnte das größte Projekt zur Energiewende für Amtzell werden: die Umstellung der bisherigen Heizungen auf Fernwärme aus Biogas für zahlreiche große und kleine (Wohn-)Gebäude im Dorf. Die Gebrüder Claus und Thomas Schmehl sowie die Firma Lothar Heine haben sich dafür zur Amtzeller Energie Versorgungs GmbH (AEV) zusammengeschlossen. Bis Ende September soll das Interesse der potenziell Betroffenen abgefragt werden.

Bislang 80 Prozent positive Rückmeldungen

Derzeit läuft im Ort eine Umfrage bei allen Haushalten, wer an einer Umstellung auf Fernwärme überhaupt Interesse hätte. „Mehr als 300 Rückmeldungen haben wir schon“, berichtete Claus Schmehl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Und rund 80 Prozent der Umfrage-Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten sich „sofort oder später“ den Einstieg in die Fernwärme vorstellen.

Die AEV hat beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle einen Antrag auf Fördermittel zunächst für eine Machbarkeitsstudie gestellt, der jetzt bewilligt wurde.

Bevor wir mit dem Ausbau der Netzinfrastruktur beginnen, müssen wir wissen, wie hoch der Bedarf überhaupt ist. Denn so ein großes Projekt muss auch wirtschaftlich sein, erklärte Schmehl.

Er rechnet mit vielen Millionen Euro Investitionsbedarf. Daher wünschen sich die Firmengründer noch mehr Rückmeldungen aus dem Ort.

Firma würde gerne gerade große Gebäude anschließen

„Gerade auch Besitzer oder Verwalter von großen Gebäuden im Ort sollten sich dazu Gedanken machen. Auch wenn kein Interesse besteht, würden wir uns über eine Rückmeldung freuen.“ Schmehl gibt diesbezüglich zu bedenken, dass der Anschluss gerade von größeren Gebäuden im Nachhinein sehr viel schwieriger und teurer sei als gleich von vornherein mindestens eine Planung vorzunehmen. Dafür biete die Firma ein Modell „Fernwärme ready“ an, das einen Anschluss für das Gebäude vorsieht, ihn aber noch nicht freischaltet.

Derzeit ist ein Übersichtsplan des gesamten Ortes in Arbeit, der Aufschluss darüber geben soll, wie später die Trasse verlaufen könnte. In einem ersten Bauabschnitt könnte sich die AEV eine Erweiterung der bestehenden Anlage in Schmitten sowie eine Leitung von dort über die Bergstraße ins Dorf hinein vorstellen. Allein dafür könnten Kosten in Höhe von sieben Millionen Euro anfallen. Ein zweiter Bauabschnitt ‐ etwa im Bereich Singenberg ‐ erfordert dann eine weitere Biogasanlage und weitere Leitungen.

Umfrageunterlagen gibt es auch online

Wer sich an der Umfrage beteiligen möchte, findet dazu auf der Website www.aev-gmbh.com ein entsprechendes Kontaktformular. Im Rathaus liegen die Formulare in Papierform aus. Die Rückmeldefrist läuft zum 30. September ab.