„Man muss wissen, woher man kommt, um zu verstehen, wohin man geht.“ Unter diese Überschrift stellte Amtzells Bürgermeisterin Manuela Oswald ihre Neujahrsbegrüßung am Montagnachmittag auf dem Platz vor dem Alten Schloss in Amtzell. Rund 250 Amtzellerinnen und Amtzeller hatten sich dort eingefunden. Gut angenommen worden war zuvor auch die Möglichkeit, den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes und Mauritius zu besuchen.

Die Musikkapelle unter ihrer Leitung von David Heidel hatte ihr erstes Stück gespielt, als Manuela Oswald an das Rednerpult trat. Sie lud die Anwesenden ein, Stationen aus der jüngsten Geschichte Amtzells Revue passieren zu lassen. Oswald richtete zunächst den Fokus auf den Bereich Kinderbetreuung und Bildung.

Betreuung der jungen Amtzeller bleibt herausfordernd

Gemeinsam arbeite man an einem zukunftsfähigen Angebot für Kinder, sagte sie. Die Herausforderungen an der Kindertagesstätte St. Gebhard hätten gelehrt, „wie wichtig Flexibilität und Teamgeist sind“. Dankbar zeigte sich die Bürgermeisterin für das Engagement und den Einsatz aller Beteiligten, „die einen guten Neustart für das Kindergartenjahr ermöglicht haben“.

Allerdings verwies Oswald auf die Tatsache, dass die Fachkräftesicherung dabei dauerhaft eine der Aufgabe bleiben würde. Um dann zur Ergänzung der Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen den Jugendtreff, den Neustart der Schulsozialarbeit und die hohen Investitionen in die Digitalisierung am Ländlichen Schulzentrum aufzuzählen.

Froh zeigte sich die Rathauschefin über die Eröffnung des Gemeindebüros und den Umzug der „publikumsintensiven Ämter“ in das Gebäude an der Haslacher Straße, das nun eine barrierefreie und räumlich ansprechende Anlaufstelle für Bürger und Gäste sei. In diesem Zusammenhang informierte Manuela Oswald über den vom Land geförderten „Ortsmitte-Check“. Für das Frühjahr erwarte man Gestaltungsvorschläge, denen ein Dorf-Entwicklungsprozess folgen könne.

Weitere angesprochene Themen waren die Feier zum 50-jährigen-(plus zwei)-Jubiläum der Partnerschaft mit Cosne d’Allier, der Kontakt zu Irrel in der Eifel, der anlässlich der Flut im Sommer 2021 durch Gemeinderat Arno Leisen zustande kam, oder die interkommunale Zusammenarbeit zur Biotopverbundplanung sowie das Wirtschaftserlebnisevent „Perspektive Wirtschaft Amtzell“. Alles dies sind für die Bürgermeisterin Beweise dafür, „dass wir in Amtzell nicht nur lokal, sondern auch über Grenzen hinweg denken, miteinander arbeiten und handeln“.

Deshalb ruft die Bürgermeisterin zur Wahl auf

Eindringlich bat Oswald darum, sich bei den anstehenden Kommunalwahlen im Juni 2024 „politisch zu engagieren und Gemeindegeschehen miteinander zu verantworten“. Gerade auch die zur selben Zeit stattfindende Europawahl riefe nach einer hohen Wahlbeteiligung, damit Amtzell „ein starkes Zeichen für die Demokratie setzt“.

Nach dem Dank an den aktiven Gemeinderat, darunter vor allem an Hans Roman, der es als ihr erster Stellvertreter möglich gemacht habe, „alle Termine zu meistern“, verband Oswald den Neujahrswunsch mit den Worten des demokratischen Politikers Walther Rathenau und zitierte: „Weniger Rede, mehr Gedanken; weniger Interessen, mehr Gemeinsinn.“

Hans Roman seinerseits sprach der Bürgermeisterin seinen Respekt und seine Wertschätzung für die geleistete Arbeit aus. Ihr Einsatz, ihre Energie und ihre Vorstellungen zum Wohle der Gemeinde Amtzell seien beispielhaft. Dann forderte er zum optimistischen Blick in die Zukunft auf und erinnerte daran, dass es Menschen auf dieser Erde geben würde, die unter Krieg, Terror und staatlicher Unterdrückung zu leiden hätten.

Kein Bereich des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft, so der Gemeinderat weiter, käme ohne schnelles Internet aus. Digitalisierung der Verwaltung, der Schule und auch im Gesundheitssektor seien heute Standard geworden. Gerade in der ländlich strukturierten Gemeinde bedürfe es großer Anstrengungen, um gleiche Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen wie in der Stadt zu schaffen.

Roman war sich sicher: „Mit dem Ende Oktober erfolgten Spatenstich zum Breitbandausbau hat Amtzell das bisher größte Investitionsvorhaben auf den Weg gebracht.“ Aber er wollte bei allen Zukunftsvisionen nicht die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger vergessen, die es „mitzunehmen“ gelte.

Eine kleine Sammelhilfe für viele Kilometer

Nachdem er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde und seinen Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates ein herzliches „Vergelt’s Gott“ zugerufen hatte, wandte sich Hans Roman noch einmal der Bürgermeisterin zu. In Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben sei ihr kein Weg zu viel. Da käme sicherlich so mancher Kilometer mit dem Auto zusammen. Damit Manuela Oswald aber auch wisse, welche Strecken sie zu Fuß zurücklegen würde, überreichte Roman ihr einen Schrittzähler.