25 Jahre Partnerschaft zwischen Amtzell und Wangen

(sz) - In einer feierlichen Verbandsversammlung am 30. November ist das 25-jährige Bestehen des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies (ZIG) begangen worden. Unter dem Motto „Wangen und Amtzell ziehen an einem Strang“ blickte der Mitinitiator und langjährige Verbandsvorsitzende, Bürgermeister a.D. Paul Locherer, auf ein Vierteljahrhundert erfolgreicher Gewerbeentwicklung zurück, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Das interkommunale Projekt, das vor 25 Jahren zwischen Geiselharz und Schauwies-Süd ins Leben gerufen wurde, umfasst heute rund 1000 Arbeitsplätze. Ein Ergebnis, welches Locherer als „Teil harter Arbeit und Teil eines großen Vertrauens zwischen den beiden Kommunen“ beschreibt. Ein besonderes Lob galt dem langjährigen Verbandsgeschäftsführer Jürgen Gauß und Verbandskassenverwalterin Alexandra Wax, deren Arbeit maßgeblich zum finanziellen Erfolg des Verbandes beigetragen habe. Mit Monika Gauß, die die Nachfolge ihres verstorbenen Ehemannes antrat, schließt sich ein Kreis in der ZIG-Geschichte.

Anlässlich des Jubiläums erinnerte Locherer auch an die vor 25 Jahren eröffnete Ortsumgehung der B 32 von Amtzell, welche seiner Überzeugung nach ein Meilenstein für die Region und Anbindung dieses Gewerbegebiets darstelle.

Im Anschluss an die Versammlung fand ein gemeinsames Abendessen statt, an dem, neben der Verbandsvorsitzenden Manuela Oswald, der stellvertretende Vorsitzende, Wangens OB Michael Lang, die Mitglieder aus Wangen und Amtzell sowie Alt-Oberbürgermeister Jörg Leist, Bürgermeister a.D. Gerd Locher und Ortsvorsteher a.D. Josef Gaus als Gäste teilnahmen.

Oswald betonte die Bedeutung der interkommunalen Zusammenarbeit und dankte den Gründervätern des ZIG für ihr visionäres Handeln. Sie hob hervor, dass die Tradition der Unterstützung und Zusammenarbeit mit den ansässigen Unternehmen fortgeführt werde, um Herausforderungen wie Flächenknappheit und Fachkräftesicherung zu begegnen. Als Höhepunkt erwähnte Oswald das kürzlich veranstaltete Wirtschaftserlebnisevent in Amtzell, welches Einblicke in die lokale Produktion bot.