Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Montag gegen 7 Uhr auf der B32 bei Geiselharz entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 20.000 Euro. Die 22-jährige Fahrerin eines VW wollte auf die B 32 einfahren und übersah den von links kommenden VW eines 19-Jährigen. Bei der folgenden Kollision erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Fahrbahn war aufgrund der Unfallaufnahme bis gegen 8.30 Uhr gesperrt.