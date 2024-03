Da passte einfach alles auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Turn- und Sportvereins Aitrach: die positive Mitgliederentwicklung, die Finanzen, die einhelligen Zustimmungen bei den Neuwahlen, die entsprechenden Berichte der Abteilungen Breitensport, Narrenzunft und Fußball, der detaillierte Bericht des Kassiers sowie die Akzeptanz neuer Bauvorhaben. Zudem wurden langjährige, verdiente Vereinsmitglieder geehrt.

Manfred Saitner, der für zwei Jahre wiedergewählte Vorsitzende des TSV, begrüßte die zahlreichen Besucher in dem vor zwei Jahren fertig gestellten „Treff“ und eröffnete die fast dreistündige Versammlung mit seinem Rechenschaftsbericht. Er hatte viel Gutes über zahlreiche Themen zu berichten, zum Beispiel was der prosperierende Verein rund um das Thema Sport in und für die Dorfgemeinschaft leiste. Dies gelinge nur mit den entsprechend kompetenten Mitstreitern: „Ohne euch geht gar nichts.“

Jeder Dritte ist Mitglied

Beim Verein, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert, sei ein stetiges Wachstum an Mitgliedern zu verzeichnen. Diese summieren sich mittlerweile auf insgesamt 1100 Personen, ein neuer Höchststand, davon 267 aktive Jugendliche. Insgesamt mache das mehr als ein Drittel der Gesamteinwohnerschaft der Illertalgemeinde aus so Saitner.

Erfreuliches berichtete er auch über die 334.000 teure Baumaßnahme des „Treff“. Kürzlich wurde dafür die letzte Tilgungsrate bezahlt werden, was den Verein schuldenfrei mache. Dazu habe der Förderverein 70.000 Euro für eine Photovoltaikanlage beigetragen. Im Übrigen habe sich der Vereins-“Treff“ zu einem wahren Treffer für die verschiedensten Anlässe entwickelt, der von Jung und Alt gerne angenommen werde.

Das Jubiläumsprogramm

Großes hat der TSV im Jubiläumsjahr vor: So sei es gelungen, den SSV Ulm (3. Liga) zu einem Werbespiel am 28. Juli nach Aitrach einzuladen und hierfür die Organisation zu übernehmen. Weitere fußballerische Veranstaltungen sind ein Betriebe-Turnier am 28. Juni und das Fürst-Georg-Turnier, das vom 19. bis 21. Juli stattfindet. Ein bisschen enttäuscht zeigte sich Saitner von der Entwicklung des Frauenfußballs. Die zweite Mannschaft musste der TSV zur Rückrunde wegen Spielerinnenmangel abmelden.

Über Personalmangel bei der Abteilung Narrenzunft bräuchte man sich dagegen keine Sorgen machen, diese konnte wiederum auf einen erfolgreichen Jubiläumsumzug (55 Jahre) mit Zuschauerrekord zurückblicken.

Neues Bauvorhaben

Dass es beim TSV keinen Stillstand gebe, zeigt auch ein neues Bauvorhaben an der Treff-Terrasse, das bis zum Ulmer Gastspiel verwirklicht werden soll. Hierbei werden die Terrasse überdacht und die Sitzstufen am Sportplatz erweitert.

In Zeiten steigender Gesamtkosten müsse man künftig über eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge nachdenken und darüber bei der nächsten Jahreshauptversammlung entscheiden, so Saitner.

Weiteres über die verschiedenen sportlichen Aktivitäten des Vereines erfuhren die Besucher zu den Themen Breitensport, Narrenzunft und Fußball in Beiträgen von Ralf Müller, Christian Zimmermann und Florian Frey. Den detaillierten Kassenbericht erläuterte der nach 18 Jahren scheidende Kassier Stefan Vees. Überprüft wurde dies alles gewohnt akribisch von Prüfer Werner Rock.

Die Neuwahlen

Die Neuwahlen der Vorstandsmitglieder, geleitet von Gemeindechef Thomas Kellenberger, gingen problemlos über die Bühne. Einstimmig gewählt wurden Manfred Saitner und Andreas Müller als Erster beziehungsweise Zweiter Vorsitzender sowie Schriftführer Armin Hebel. Die Stelle des Kassiers wird noch besetzt. Den Breitensport Ausschuss leiten Ralf Müller (Erwachsene) und Dominic Vogel (Jugend), die Fußballabteilung Markus Rock (Erwachsene) und Manfred Gschwandtner (Jugend) und die Narrenzunft das Duo Christian Zimmermann ( Erwachsene) und Sabine Lautenbacher (Jugend).

Bürgermeister Thomas Kellenberger war voll des Lobes von dem Verein und seinem Vorsitzenden: „Die Verbindung der Gemeinde zum TSV ist schon ungewöhnlich, wie auch das gegenseitige Vertrauen. Saitner ist multiflexibel und der Verein kommt gut an in der Gemeinde.“