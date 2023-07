Weitere Ruhebänke in der Gemeinde Aitrach

Im Rahmen des Prozesses „Solidarisch Gemeinde Aitrach“ verwirklicht der kürzlich neu gegründete Bürger–Verein „Solidarisches Netzwerk Aitrach“ nun das Projekt „Aitrach–Bank“. Dafür wurden bereits im Herbst des vergangenen Jahres nach einem Aufruf im Gemeindeblatt verschiedene Erkundigungen mit verschiedenen Gruppenvertretern in Aitrach und Mooshausen durchgeführt.

Gruppen von etwa zwanzig „Spaziergängern“ wollten dabei herausfinden, wo geeignete Plätze zur Aufstellung von Ruhebänken geeignet wären, die dann zum Ausruhen, Verweilen oder als Treffpunkt genutzt werden könnten. Auf Grund der gemeinsamen Erkenntnisse, dass ein Bedarf an weiteren Ruhebänken im Gemeindegebiet absolut vorhanden sei, wurden die gewünschten Bankstandorte in einem Ortsplan gekennzeichnet. Dabei gehe man von insgesamt weiteren 20 Ruhebänken auf weitere Sicht aus. Die „Aitrach–Bank“ wurde von Albert Gmeinder mit Beteiligung von Ernst Wohnhaas und Manfred Graf entworfen und verwirklicht und soll knapp 500 Euro kosten.

Zum Probesitzen kann das Unikat derzeit am Aitracher Säulensaal genutzt werden, die Rückenlehne wird allerdings noch mit den richtigen (hellbraunen) Brettern aus recyceltem Kunststoff vervollständigt. „Ein Super–Projekt“, lobte Bürgermeister Tomas Kellenberger das Vorhaben, an dem Jung und Alt profitieren. Dafür habe man für diesen Jahreshaushalt bereits 10.000 Euro eingestellt. Minimiert könnten die Kosten durch Spenden oder Patenschaften mit einem Aufruf im Amtsblatt, so ein Vorschlag aus dem Gremium.