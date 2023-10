Am 12. November steht Thomas Kellenberger zur Wiederwahl als Bürgermeister der Gemeinde Aitrach an. Er ist der einzige Kandidat auf dem Stimmzettel. Vor acht Jahren war das schon so, 96 Prozent der Stimmen erhielt er damals bei einer Wahlbeteiligung von fast 50 Prozent.

Das Interesse an den Bürgergesprächen, die der Kandidat in diesen Wochen anbietet, ist dagegen überschaubar. Vergangenen Freitag kam ein knappes Dutzend Leute in den „Treff“ des TSV Aitrach. Eine gute Stunde berichtete Kellenberger über das, was sich in der Gemeinde tut und tun wird, danach entwickelt sich über zwei Stunden ein Gespräch. Kontrovers, gar kritisch wird es nie.

Ganz im Gegenteil: Hausherr und TSV-Vorsitzender Manfred Saitner stellt eine unwidersprochen bleibende Lobeshymne an den Beginn der Gesprächsrunde.

Die Gemeinde braucht einen motivierten Bürgermeister. Das sind Sie. Es gibt keinen Gegenkandidaten, weil jeder weiß, dass er gegen Sie verlieren würde.

Hunderte Arbeitsplätze wurden geschaffen

In seinen Ausführungen lobt Kellenberger seinerseits den Sportverein. Saitner habe es mit Hartnäckigkeit geschafft, den „Treff“ zu verwirklichen und zu erreichen, dass die Gemeinde sich angemessen daran beteiligt. „Beide Seiten trafen mutige Entscheidungen, und es ist super geworden. Das liegt vor allem daran, dass der TSV sich um dieses Gebäude kümmert und es dank engagierter Mitglieder betreibt“, so der Bürgermeister. „Man baut ja nicht, damit man baut, sondern damit ein Ort entsteht, an dem Leben herrscht.“ Und Leben herrscht in Aitrach immer mehr.

300 Arbeitsplätze sind in den vergangenen Jahren im Ort entstanden, dadurch und durch neue Baugebiete stieg die Einwohnerzahl der Gemeinde enorm: von 2500 auf nun fast 3000. Kellenberger weiß, dass die Alteingesessenen Sorge haben, dass sich „die Neuen“ auch integrieren. Er zeigt sich überzeugt, dass dies gelingen wird, „vor allem über die Kinder“.

Diesem Wachstum geschuldet wurde der Kindergarten von vier vor 16 Jahren auf heute sieben Gruppen vergrößert. „Die Zahl an Stellen hat sich verdoppelt, die Anzahl Angestellter fast vervierfacht.“ Der Bedarf an Plätzen wird weiter steigen, weil Ganztags- und Kleinkindbetreuung weiter zunehmen werden. „Darüber kann man menschlich und politisch diskutieren. Aber der Bedarf ist eben so“, fügt sich Kellenberger der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die äußert sich auch in der stetig steigenden Nachfrage nach Schulkindbetreuung. 60 der 120 Grundschulkinder sind bereits angemeldet, „es werden wohl noch mehr werden“, ahnt Kellenberger.

Strom müsse auf dem Land produziert werden

Aufgaben, die die Gemeinde schwer beschäftigen, seien das, sagt der kandidierende Amtsinhaber, vor allem vor dem Hintergrund, dass Personal kaum zu bekommen ist. Dass Kämmerer Johannes Simmler die Gemeinde nun verlassen wird, sorgt da für eine Sorgenfalte mehr.

Der geplante Breitbandausbau in den Außenbezirken ist als 6,5-Millionen-Projekt eine weitere Mammutaufgabe, die weniger finanziell als vielmehr personell hohe Hürden stellt. Besser läuft’s bei der Energiegewinnung. Auf Gemeindegebiet wird mehr Strom gewonnen als verbraucht. Dank dieses Überschusses könnte hier auch bei den Sauerstoffwerken einmal Wasserstoff als Energieträger gewonnen werden, hebt der Bürgermeister hervor. Zudem wird es nach Kellenbergers Meinung so werden, dass auf dem Land, wo Platz ist für PV-Freiflächenanlagen, Wasserkraft, Biogasanlagen und auch Windräder, der Strom produziert werden muss, den die großen Städte brauchen. Das sieht er nicht als Nachteil an, schließlich eröffne sich da ja auch eine Einnahmequelle.

Sorgen bereitet dem Gemeindechef dagegen die angekündigte weitere Zunahme von Flüchtlingen. Derzeit leben etwa 100 im Ort, „noch ist es unkompliziert“, sagt Kellenberger. „Aber ich sage ganz klar. Wenn nochmal 50 kommen, dann ist die Halle belegt. Fürs kommende Jahr hat sie der Landkreis für sich schon vorsorglich reserviert.“ Container, für Kellenberger hinausgeworfenes Geld („wir kaufen sie teuer und können sie hinterher verschrotten“), und Leichtbauhallen („das sind nur bessere Zelte“) wäre Alternativen, die aber derzeit kaum zu bekommen sind.

Gestaltungsspielraum wird kleiner

Noch größer und für eine Gemeinde wie Aitrach kaum stemmbar sei aber anderes: Wer soll die ärztliche Versorgung übernehmen, woher sollen die zusätzlichen Kindergarten- und Schulplätze kommen, woher das Personal dafür? „Ein Dach über dem Kopf können wir noch irgendwie garantieren, aber eine Integration ist dann nicht mehr zu leisten.“

Damit ist Kellenberger auch schon bei den Themen, die eine Gemeinde beschäftigen, ohne dass sie in ihre ursprüngliche Zuständigkeit fallen. Durch immer mehr Aufgaben, die von Bund und Land ganz nach unten abgegeben werden, zum Teil ohne entsprechende Finanzierung, wird der Gestaltungsspielraum kleiner. Noch habe die Gemeinde Geld für Notzeiten, sagt Kellenberger, aber seine Sorge sei groß.

Weiteres Gewerbe anzusiedeln, ist daher sein Ziel „und da darf man sich dann auch nicht über einen Lkw mehr am Tag beschweren“. Denn Geld brauche die Gemeinde. Auch für die Aufgaben, die zu ihrem Kerngeschäft gehören, das öffentlich meist kaum wahrgenommen werden. Wasser- und Abwasser zählt Kellenberger da dazu. „Das interessiert keinen, bis es nicht funktioniert.“

Teilweise die Hände gebunden

Im Gespräch am Freitagabend im „Treff“ geht es dann auch vor allem um diese „großen Probleme“, die eine Gemeinde gar nicht regeln kann. Den Busverkehr in den Außenbereichen und über die nahe Landesgrenze hinweg zum Beispiel, den die Bahn-Tochter RAB so unerwartet gestrichen hat. „Da kann man als Bürgermeister nichts tun außer Gespräche zwischen den Entscheidern zu vermitteln.“ Überhaupt werde ein Bürgermeister heutzutage immer mehr vom Gestalter zum Netzwerker.

Nichts tun kann Kellenberger auch gegen den vermehrt auftretenden Vandalismus. Eine klare Meinung dazu hat er: „Wegen ein paar Volldeppen wird es keine Videoüberwachung geben. Und nichts mehr für die Jugend zu tun, weil ein paar wenige es kaputt machen, geht auch überhaupt nicht.“

Wer Bürgermeister ist, dürfe nicht nur verwalten, so Kellenbergers Philosophie. „Es muss Spaß machen, man muss motiviert sein, bereit sein zuzuhören, offen sein für neue Ideen. Das bin ich für mindestens die nächsten acht Jahre.“