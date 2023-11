Es ist eng gewesen im Aitracher Rathaus. Zur Vernissage der Aitracher Künstlerin Jessica Lachenmaier drängten sich zahlreiche Kunstinteressierte im Foyer.

Bürgermeister Thomas Kellenberger erinnerte in seiner Begrüßung an die zahlreichen Kunstausstellungen, die seit 2009, damals erstmals von Karl Münsch, zur Bereicherung des Kulturlebens in der Illertalgemeinde beitragen. Diesmal schmücken die beeindruckten Werke Lachenmaiers die Wände des Verwaltungsmittelpunktes im Ort. „Ein junges Talent präsentiert junge Kunst“, so Kellenberger.

Eine Sinnesfreude

Beeindruckt war auch Carla Mayer, die die Laudatio in gewohnt charmanter Art hielt. Sie spannte den Kunstbogen von historischer Kunst der gegenständliche Malerei vor etwa 40.000 Jahren bis hin zur Gegenwart. Kunst bedeute Erschaffen, und Menschen, die diese Fähigkeiten verinnerlichen, entwickeln in vielen anderen Menschen eine Sinnesfreude, die zu einem besonderen Genuss führen könne. Genau dies träfe auf Jessica Lachenmaier zu, so Mayer.

Der Weg zur „beeindruckenden Künstlerin“, die in Greimelshofen 1992 das Licht der Welt erblickte und in Memmingen zur Einzelhandelskauffrau ausgebildet wurde, führte sie 2020 nach Aitrach. Bereits seit der Kindergartenzeit habe Lachenmaier schon gerne gezeichnet und gemalt. Und es waren immer Augen und Gesichtszüge, die sie gezeichnet hatte. Leider wurde ihr Talent damals weder in der Schule noch in der Familie wahrgenommen.

Mutig den Neuanfang gewagt

Der Lockdown in den Coronajahren, der bei vielen Menschen zur Einsamkeit führte, ging auch an Jessica Lachenmaier nicht spurlos vorbei. Da erinnerte sie sich an die Zeit, in der sie gemalt und gezeichnet hatte, wagte mutig einen Neuanfang in die Malerei und malte mit Acryl überdimensionale Frauenköpfe. Bemerkenswert: Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keinerlei Anleitung oder Ausbildung in Technik, Ausdruck oder Farbgestaltung. „Sie ist eine absolute Autodidaktin“, so Mayer.

Extrem bunt

Große Kopfansichten dominieren ihre Ausstellung. Um deren Proportionen stimmig darzustellen, projiziert sie Vorlagen auf die Leinwand. Dabei wandelten sich ihre Stimmungen in dieser Zeit von übergroßen schwarz-weißen Frauenköpfen zu farbenfrohen mit bunten Accessoires und auffallendem, extrem buntem Haarschmuck. Mittlerweile gehören auch Männerköpfe und neue Techniken zu ihrer Kunstpalette. Ein Fernstudium Malen und Zeichnen hat sie belegt. „Wir werden noch viel von ihrem Schaffen sehen“, so die Prognose von Carla Mayer.

Sie habe noch nicht mal im Traum daran gedacht, dass sie ihre Bilder im Rathaus ausstellen könne, so die Künstlerin in ihrer Dankesrede, in der sie auch Bianca Rohland einschloss, die den Abend mit stimmungsvoller, besinnlicher Klaviermusik begleitete.