Eltern und Kinder in den Außenbereichen der Gemeinde Aitrach sind zum Schuljahresanfang vom geänderten Fahrplan völlig überrascht worden. Zuständig dafür ist der Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB).

Betroffen von der zum 10. September greifenden Änderung ist die Linie 7569, die Kinder zum Beispiel von Mooshausen in weiterführenden Schulen in Memmingen und Leutkirch sowie von Leutkirch weiter nach Bad Wurzach brachte. „Als am ersten Schultag der Bus nicht kam, haben wir das noch für ein Versehen gehalten“, schildert eine Mutter. Aber dann sei der Bus auch am Tag darauf nicht gekommen. Auf Rückfrage habe sie dann davon erfahren, dass er gar nicht mehr fährt.

Nun müssen wir schauen, wie wir unsere Kinder jeden Tag nach Aitrach zum Bus bringen, so eine Mutter

Das sagt eine Mutter

„Die Einschnitte sind so gravierend, dass zum Beispiel Kinder aus Mooshausen nach dem Unterricht in Bad Wurzach nur noch bis Aitrach, Kinder aus Aitrach von Memmingen nur noch bis Ferthofen und Kinder aus Altmannshofen nur noch bis Aichstetten kommen“, schreibt die Mooshausenerin an Schwäbische.de. „Diese Situation ist für alle Beteiligten untragbar. Die permanenten Fahrdienste sind kaum zu stemmen, vor allem, weil es ja keine Möglichkeit gab, diese im Vorfeld irgendwie zu organisieren.Wir sind vollkommen vor den Kopf gestoßen.“

Das sagt der RAB

Der RAB begründet das Kürzen der Linien mit wirtschaftlichen Aspekten. Er betreibe seit zehn Jahren die Linie von Mooshausen nach Aitrach sowie von Aitrach nach Memmingen auf eigene Rechnung und das Angebot hätten schlichtweg zu wenige Menschen genutzt, um rentabel arbeiten zu können. Gleichzeitig verweist das Unternehmen, das eine Tochter der Deutschen Bahn ist, auf die Wiedereinführung des Ein-Stunden-Takts der Bahn zwischen Leutkirch und Memmingen. Nur weil es den zwischenzeitlich nicht gegeben habe, sei das Busangebot überhaupt im Jahr 2013 erweitert worden.

Zum Bahnhof in Aitrach muss man freilich von Mooshausen aus erst einmal kommen. Fahrgäste in Richtung Memmingen verweist der RAB in seiner Mitteilung an die Gemeinde auf die Linie 966 eines bayerischen Busunternehmens, das ab Ferthofen in die Maustadt fährt. Außerdem „wäre es zumutbar, mit dem Rad beziehungsweise zu Fuß von den jeweiligen Ortskernen den jeweiligen Bahnhof zu erreichen“.

Das sagt der Bürgermeister

Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger nennt dies alles „wirklich ärgerlich“. Dazu gehört für ihn auch, dass die RAB ohne Vorwarnung die Linie gekürzt hat. Die Gemeinde sei nun mit dem Landratsamt Ravensburg und dem RAB in Gesprächen, „damit wir es wenigstens wieder hinbringen, die Außenbereiche an den Zug anzubinden“. Mit einer neuerlichen Fahrplanänderung zum 4. Oktober habe es da schon erste Verbesserungen gegeben, „aber so wie vorher wird es nicht wieder sein“, sagt Kellenberger.

Grundsätzlich äußert Kellenberger Kritik daran, „dass die Welt der Verkehrsverbünde aus Bayern und aus Baden-Württemberg an der Landesgrenze endet“. Eine Koordination zwischen den Fahrplänen diesseits und jenseits der Iller gebe es nicht. Die Busunternehmen, die im Auftrag der Verkehrsverbünde die Linien fahren, nimmt Aitrachs Bürgermeister von dieser Kritik ausdrücklich aus. „Aus vielen Gesprächen weiß ich mittlerweile, dass ihre Fahrpläne so eng getaktet sind, dass kurzfristige Änderungen der Fahrtstrecken und damit der Fahrtdauer einfach nicht möglich sind, so sinnvoll oder doch zumindest wünschenswert sie wären.“

Nicht betroffen von der Angelegenheit ist der Schulbusverkehr zur Grundschule Aitrach. Den organisiert die Gemeinde seit langem selbst und hat sich dafür sogar einen Bus angeschafft.