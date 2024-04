TSV Aitrach möchte Aufenthaltsqualität am Sportgelände verbessern

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Aitracher Turn- und Sportverein Aitrach verkündete Vereinschef Manfred Saitner die neuesten Pläne des TSV: Man wolle die Aufenthaltsqualität mit einer Terrassenüberdachung am kürzlich erbautenTreff (2022) erhöhen,des weiteren soll eine Erweiterung der Sitzstufen am Sportgelände an der Turn- und Festhalle erfolgen.

Die auf etwa 50.000 Euro geschätzten Gesamtkosten für die beiden Bauvorhaben seien jedoch ohne Unterstützung örtlicher Betriebe schwer zu verwirklichen, so Saitner, daher seien die Aitracher Firmen Metallbau Kunz und Marbeton sowie Max Wild Berkheim eingebunden. Die Vorentwürfe hierzu präsentierte er am Vereinsabend. Die bestehenden Tribünenstufen werden um weitere (neue) Stufen bis hin zur Terrasse des Treff um etwa 40 weitere Meter erweitert, und die bestehenden Bänke dahinter versetzt werden.

Was die Finanzierung der Bauvorhaben über die geschätzten Kosten von circa 50.000 Euro angehe, habe man sich natürlich bereits Gedanken gemacht, so Saitner: Fest eingeplant seien 20.000 Euro vom TSV Förderverein sowie 10.000 Euro Eigenanteil. Weitere, insgesamt 20.000 Euro an Zuschüssen, erhoffe man sich von der Stiftung Siegfried Gebhart, die bereits den TSV beim Treff-Neubau mit großzügigen 50.000 Euro unterstützte, und auch von der Gemeinde. „Es wäre toll, wenn wir das noch vor dem 100. Vereinsjubiläum im Juli verwirklichen könnten“, so Saitner.