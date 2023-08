TC Aitrach steigt in Württembergliga auf

Die Herren 55 (4er) des TCA sind ungeschlagen mit 6:0–Punkten in die Württembergliga aufgestiegen. In 55 Jahren Bestehen ist das einer der größten Erfolge für eine Mannschaft des Vereins.

Herren und Damen bleiben ungeschlagen

Trotz dieses am Ende doch klaren Ergebnisses, gab es aber auch zwei knappe Spiele. Hier stand es am Ende nach Matches 3:3. Die jeweils besseren Satzverhältnisse brachten dann aber die beiden Siege. Mit insgesamt 27:9 Matches war der Abstand zur zweitplatzierten Mannschaft in der Gruppe dann aber doch recht deutlich. Die Mannschaft trainiert und spielt seit vielen Jahren erfolgreich zusammenspielt. Diese Vorteile hatten sich auch schon in der vergangenen Saison ausgezahlt. Auch hier hatte die Mannschaft die Saison ungeschlagen und mit ebenfalls 6:0–Punkten beendet. Der tolle Teamspirit lässt sich auch daran erkennen, dass die komplette Mannschaft trotz beendeter Verbandsrunde, nach wie vor jede Woche geschlossen trainiert. Das Ziel der nächsten Saison, nämlich der Klassenerhalt, wird also jetzt schon aktiv in Angriff genommen.

Dass in Aitrach aber nicht nur die Herren, sondern auch die Damen Tennis spielen können, zeigt der Erfolg der Damenmannschaft. Mannschaftsführerin Steffi Schäfer freute sich mit ihren Mädels aus Aitrach und Bad Wurzach über einen ebenfalls ungeschlagenen Aufstieg in die Bezirksstaffel 1. Auch die Damen brachten das Kunststück fertig, die zweite Saison in Folge ungeschlagen aufzusteigen.