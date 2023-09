Spatenstich hat am Mittwoch die Wild Projektentwicklung in Aitrach gefeiert. Sie baut dort in der Neue-Welt-Straße den Komplex „Leben am Flößerpark“. In drei Häusern entstehen insgesamt 30 Wohnungen sowie ein Gemeinschaftsraum und eine Tiefgarage.

Die behindertengerechten Zwei- und Dreiraum-Wohnungen mit einer Größe von 38 bis 68 Quadratmetern sind ausschließlich für Menschen ab 60 Jahren. Sie genießen Inklusivleistungen wie Hausnotruf und können Zusatzleistungen wie Putzhilfe buchen. Als Partner für die Betreuung ist der Pflegedienstanbieter Iller-Senio an Bord.

So viel wird investiert

Das Projekt sei ursprünglich als üblicher Komplex geplant worden, so Projektleiter Stefan Geiger, dann sei man aber auf Bitten der Gemeinde Aitrach auf seniorengerechte Wohnungen umgeschwenkt. „Ganz grob“ zehn Millionen Euro investiere seine Firma. Bauleiterin ist Rebecca Greither.

Weil der Gemeinde das Projekt sehr wichtig ist, war auch Bürgermeister Thomas Kellenberger beim symbolischen Spatenstich dabei. Begleitet von Gemeinderatsmitgliedern und von Peter Alexa, Vorsitzender des kürzlich gegründeten Vereins Solidarisches Netzwerk Aitrach, freute sich das Gemeindeoberhaupt über den Start der Arbeiten, die „viel Wohnraum auf wenig Fläche“ schafften und die trotz schwieriger Zeiten im Baugewerbe in Angriff genommen würden.

Franziska Jacobsen von Iller-Senio hob hervor, dass die späteren Bewohner auf Wunsch auch die Tagespflege in Berkheim nutzen können. Architekt Christian Füss lobte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Ohne ihr Zutun wäre dies hier nicht möglich gewesen.“

So ist der Zeitplan

Der Baubeginn verzögerte sich aufgrund eines aufwendigen Genehmigungsverfahrens um ein Jahr. Die Fertigstellung ist nun für 2025 geplant. Der Verkauf der Wohnungen läuft bereits über die VR-Bank in Memmingen. Etwa die Hälfte sei bereits veräußert, so Geiger.