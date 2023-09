Elektroautos sind auf unseren Straßen längst keine Seltenheit mehr. Lkw mit elektrischem Antrieb dagegen schon. Den ihres Wissens ersten E–Betonmischer der Region hat jetzt die Firma Transportbetonwerke Aitrach–Memmingen probeweise eingesetzt.

Das Unternehmen bekam das 32–Tonnen–Fahrzeug auf Anfrage von der Firma Putzmeister zur Verfügung gestellt. Sie ist Teil der chinesischen Sany Group. „Sie ist nach meiner Kenntnis aktuell der wohl einzige Hersteller dieser E–Fahrzeuge in Deutschland“, sagt Hermann Weiß, Betriebsleiter und Prokurist der Transportbetonwerke. Die Firma Liebherr hat nach seinen Worten schon einen E–Betonmischer–Aufbau im Programm, das Fahrzeug selbst aber fährt mit Diesel.

55 Liter auf 100 Kilometer

Der Werkstoff Beton habe wegen seiner hohen CO2–Bilanz nicht den besten Ruf. „Daher denken auch wir darüber nach, wie wir diese Bilanz neben dem Einsatz von CO2–armen Zementen mit der eingesetzten Technik verbessern können.“ Ein Betonmischer als E–Fahrzeug wäre da eine Möglichkeit. „Laut Broschüre des Herstellers sinkt der CO2–Anteil auf nahezu Null, die Kostenersparnis liegt bei 45 Prozent zum herkömmlichen Diesel–Fahrzeug“, erzählt Weiß. Immerhin verbraucht ein Diesel–Betonmischer für den Antrieb des Fahrzeugs und des Aufbaus im Mix Baustelle/Straße rund 55 Liter auf 100 Kilometer.

Die staatliche Förderung für ein solches E–Fahrzeug sei „super–interessant“, so der Betriebsleiter. Denn von den etwa 240.000 Euro, die es teurer ist als ein Diesel (390.000 Euro netto statt 150.000), werden 80 Prozent bezuschusst. Dasselbe gilt für die Kosten für den Umbau der Ladestruktur im Betrieb.

Fast zu lang

Zwei Wochen lang hatten die Transportwerke den mächtigen „Stromer“ der Putzmeister–Marke iONTRON im Einsatz; zusätzlich zu ihren zwölf eigenen herkömmlichen Betonmischern. Das E–Fahrzeug ist dabei aufgrund der großen Batterie hinter dem Fahrerhaus etwas länger als ein Diesel. „Es hat gerade so in unsere Halle gepasst“, sagt Weiß und lacht. Das Fahrzeug fahre sich sehr schön und direkt und zudem extrem leise.

Auf Kurz–, Mittel– und Langstrecken hat das Aitrach–Memminger Unternehmen den iONTRON mit seinem neun Kubikmeter Ladung fassenden Mischeraufbau getestet und genau Buch geführt. Weiß’ Fazit ist eindeutig. „Für Kurzstrecken ist es sehr gut einsetzbar. Nach Berkheim, das sind hin und zurück etwa 21 Kilometer, hat das Fahrzeug rund zehn Prozent der Akkuenergie verbraucht. Das ist super.“ Acht– bis neunmal kann man also zwischen Baustelle und Firma hin– und herfahren. 350 Kilowattstunden beträgt nach Putzmeister–Angaben die Akkukapazität.

Problem bei weiteren Strecken

Anders sieht es nach Weiß’ Erfahrung aber bei Fernstrecken aus, und das sind im Falle der Transportbetonwerke schon die (hin und zurück) etwas mehr als 40 Kilometer von Aitrach nach Ellwangen (Rot). „Da gab es 24 bis 28 Prozent Ladeverlust bei bergigem Gelände. Das heißt, es sind, einen Energiepuffer eingerechnet, nur drei Fahrten möglich. Ein Lkw mit frischem Beton, der liegenbleibt, ist ja die größtmögliche Katastrophe. Dreimal hin und her ist zu wenig, im Schnitt muss man die Baustellen um die sechsmal am Tag anfahren.“

Und so schnell mal zwischen zwei Fahrten tanken, das geht bei einem E–Betonmischer halt nicht. „Mit unserer derzeitigen Wallbox schafft man in einer Stunde, vier Prozent der Akkukapazität wieder aufzuladen.“ Heißt: Um einmal komplett aufzuladen, steht das Fahrzeug 24 Stunden. Ohne eine eigene Schnellladesäule oder eine entsprechende öffentliche Infrastruktur geht also nichts. Zusätzlich nötig wären große Stromspeicher für die Ladestation, die tagsüber zum Beispiel über die werkseigene PV–Anlage aufgeladen werden können.

Die Bilanz des Chefs

Nachteile, die schwer wiegen. Einen E–Betonmischer kaufen werden die Transportbetonwerke kurzfristig wohl nicht. „Ich sehe in dieser Technik grundsätzlich durchaus eine mögliche Zukunft. Aber es ist noch ein bisschen zu früh dafür. Zumindest bei uns auf dem Land. In der Stadt, mit kurzen Wegen, kann so ein Fahrzeug aber durchaus heute schon Sinn machen“, bilanziert Weiß die zwei Wochen Probezeit. „Wir werden mit dem Umrüsten unserer Flotte noch etwas warten und auf jeden Fall auch andere Technologien wie zum Beispiel die Brennstoffzelle beobachten.“