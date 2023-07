Polizei bittet um Hinweise nach Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.45 Uhr auf der K 7927 zwischen Mooshausen und Haslach bittet das Polizeirevier Leutkirch um Hinweise zum Unfallverursacher, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der bislang unbekannte Fahrer eines silbermetallic–farbenen Ford Fiesta war laut Polizeibericht in Richtung Mooshausen unterwegs und soll dabei mittig auf der Fahrbahn gefahren sein. Eine entgegenkommende 24–jährige BMW–Fahrerin wich eigenen Angaben zufolge aufs Bankett aus, konnte aber eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern. Dabei entstand am BMW Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Ford–Fahrer fuhr nach dem Streifvorgang weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 07561/84880 entgegen.