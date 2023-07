Naturschutzgebiet „Kiesgrube Aitrach“ wird umgewandelt

Eine dauerhafte Waldumwandlung soll künftig auf einer knapp einen Hektar großen Fläche im Naturschutzgebiet „Kiesgrube Aitrach“ durchgeführt werden. Dieses wurde bereits im Herbst des Jahres 2007 vom Regierungspräsidium Tübingen ausgewiesen und liegt innerhalb des Gebietes, das die Gemeinde bereits 2000 erworben hatte. Die Maßnahmen, für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Naturschutzgebietes, angeschoben 2017, erläuterte nun René Leuker vom Regierungspräsidium ausführlich dem Gremium.

Eine der schützenswerten Aufgaben sei unter anderem der Erhalt von Rohbodenflächen. Diese sollten als Standort für seltene und teilweise gefährdete Pflanzen– und Tierarten Gehölz frei gehalten bleiben. Weitere Maßnahmen sind eine Aufwertung von Strukturen, die Abschiebung des Oberbodens, die Anlage von Wechselwasserzonen sowie die Anlage temporärer Gewässer, so Leuker.

Die Maßnahme gliedert sich grob in drei Bereiche: Bei der Waldumwandlung werden Gehölze weitgehend beseitigt, um Rohbodenflächen wieder offenzulegen. Eine Durchforstung, an einer südexponierten Hangkante, ein idealer Standort, der für viele Baumarten geeignet ist. Im Anschluss folgt dann eine Entwicklungspflege, bei der beispielsweise durch Beseitigung der Wurzelstöcke, auch feuchte Senken für Amphibien entstehen können. Dadurch soll das Ziel erreicht werden die vorhandenen Rohbodenbiotope zu erhalten und nicht zuwachsen zu lassen. Fazit: „Es soll ein Strukturreichtum für Flora und Fauna erreicht werden und nicht nur ein Waldgebiet.“

Der Holzeinschlag wurde mit Kosten von 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt und das Holz wird die Kosten nicht decken. Die Restkosten werden daher je hälftig zwischen Gemeinde und Regierungspräsidium geteilt. Die Entwicklungspflege übernimmt das Regierungspräsidium. Die Arbeiten hierzu beginnen im Winter.

Im Anschluss der Projektvorstellung musste René Leuker bei einer lebhaften Diskussion noch zahlreiche Fragen seitens des Gremiums beantworten. Carla Mayer (CDU) zum Beispiel fragte, warum man das nicht einfach so lassen könne, nach dem Motto, „die Natur wird’s schon richten“. Wenn man nichts tue, entstehe halt irgendwann nur Urwald, so Leuker. „Wir brauchen von allem etwas.“

Einige Ratsmitglieder machten sich auch Sorgen, dass sich der Freizeitdruck auf den See erhöhen werde, an dem vor einigen Jahren eine Vogelbeobachtungsstation erstellt wurde. Wenn dann der Uferbereich ausgedünnt werde, ziehe das möglicherweise trotz Badeverbot mehr Menschen an, so die Befürchtung von Gabi Merk (FLA). Dies erfolge nur abschnittsweise und sei kaum attraktiv, entgegnete Leuker. Deshalb habe man den Aitrach–See geschaffen, um legales Baden zu ermöglichen, pflichtete Gemeindechef Kellenberger bei.

Dass das Ganze immer Begehrlichkeiten wecke, da waren sich alle einig, zumal es in der Vergangenheit auch schon Ärger, zum Beispiel Feuer und so weiter gab, so Kellenberger. Und natürlich bestehe die Gefahr trotzdem, aber man müsse gemeinsam schauen, dass die Verbote wie das Bade– und Feuerverbot eingehalten würden und dass natürlich im Zuge der Maßnahme auch vor allem auch für Verständnis bei den Menschen für das schützenswerte Gebiet geworben werde. So wurde bewusst auf spezielle Freizeiteinrichtungen wie zum Beispiel Bänke verzichtet, denn „dies ist ein Naturschutzgebiet, kein Erholungsgebiet“.

Weiteren Klärungsbedarf gab es auch noch bei den Räten Bernhard Miorin und Robert Schimpfle (beide FLA) hinsichtlich rechtlicher Verpflichtungen und möglicher Kosten für die Gemeinde für diim Zuge der Maßnahme. Dies sei laut Leuker aufgrund der Naturschutzgesetze nicht der Fall. Eine gewisse Verpflichtung könnte sich lediglich durch die Bezuschussung des Landes beim Erwerb ergeben. Auch gebe es keine Verpflichtung der Gemeinde zur Pflege. Diese werde auch bisher durch die Pflegetrupps des Regierungspräsidiums vorgenommen.

Der Gemeinderat stimmte schließlich dem Antrag auf Waldumwandlung aus besonderen naturschutzfachlichen Gründen zu.