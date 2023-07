Motorradsturz am Aitrachsee

Beim Sturz von einem Motorrad auf einem Weg am Aitrachsee hat sich eine 44 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zugezogen. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war als Mitfahrerin auf dem Motorrad unterwegs, das ein 38–Jähriger unerlaubter Weise über eine nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegebene Strecke lenkte. Wegen eines Fahrfehlers kam die Maschine in einer Kurve ins Schleudern. Das Duo stürzte und die Mitfahrerin erlitt hierbei mehrere oberflächliche Verletzungen. Am Motorrad entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro.