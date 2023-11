Einziger Kandidat bei der Aitracher Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag, 12. November, ist Amtsinhaber Thomas Kellenberger. Im Gespräch mit Schwäbische.de erzählt der 53-jährige Leutkircher, der seit 16 Jahren Gemeindechef ist, was ihn grämt, freut und Sorgen bereitet.

Herr Kellenberger, was ist für Sie der größte Erfolg Ihrer 16-jährigen Amtszeit?

Thomas Kellenberger: Es ist immer schwierig, etwas herauszuheben. Aber es ist wohl der Bau der Halle Aitrach. Vor allem, weil es gelungen ist, sie seit der Einweihung 2012 durch Sport und Kultur mit Leben zu füllen. Gemeinsam mit dem Umfeld ‐ Kindergarten, Schule, Seniorenheim, Aitrach-Treff und Bewegungsparcours ‐ ist dort ein Dorfzentrum entstanden.

Und was war Ihr größter Misserfolg?

Da fällt mir spontan nichts Spezielles ein. Was mich immer wieder grämt, ist, dass man Entwicklungen nicht früh erkennt und rechtzeitig gegensteuert. So ist es zuletzt mit dem Kindergarten passiert, bei dem es wegen Personalmangel zu Einschränkungen kam. Es ist aber heutzutage vieles nicht absehbar. Zuletzt die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg mit all ihren Auswirkungen. Dabei widerspricht es dem Kern von Gemeindepolitik, wenn man immer nur auf Krisen reagieren muss. Oberstes Ziel bleibt, dass es kein Thema geben darf, das die Gemeinde spaltet. Aber das wird immer schwieriger.

Aitrach ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Es entstanden 300 zusätzliche Arbeitsplätze, die Bevölkerung stieg von 2500 auf 3000 Menschen. Hat diese Entwicklung ihren Höhepunkt erreicht?

Ja, wir sind ziemlich an der Grenze angelangt. Schon deswegen, weil uns aufgrund unserer Lage an Iller, Autobahn und Bahnstrecke die Flächen ausgehen. Auch in Sachen Innenverdichtung geht kaum noch etwas. Es gibt aber zudem Grenzen der Akzeptanz des Wachstums bei der Bevölkerung und Grenzen bei der Infrastruktur, von Kindergarten über Schule und ärztliche Versorgung bis Einkaufsmarkt.

Gilt das auch für die weitere Gewerbeansiedlung?

Wir haben noch Flächen im Flächennutzungsplan ausgewiesen, aber sie sind für unsere Betriebe zur Erweiterung gedacht. Ihnen dieses Wachstum zu ermöglichen, ist schon lange unser vorrangiges Ziel. Für große Neuansiedlungen haben wir keinen Platz mehr. Da liegt die Zukunft im Interkommunalen Gewerbegebiet mit Leutkirch.

Auch die Zahl an Flüchtlingen ist in Aitrach immer weiter gestiegen. Und nun wurden weitere schon angekündigt. Ist auch hier eine Grenze des Leistbaren in Sicht?

Ja, das ist so. Der Landkreis hat für seine Erstunterbringung sich schon vorsorglich für den Frühsommer unsere Halle reserviert.

Und auch die Gemeinde wird wohl die Halle belegen müssen, wenn aus den für uns angekündigten 30 bis 35 Neuankömmlingen 50 werden sollten. Thomas Kellenberger

Unsere räumliche Kapazität ist begrenzt. Mieträume gibt es so gut wie keine mehr, im Garni als einziger Sammelunterkunft sind nur noch 15 der 30 Plätze frei. Und es kommen jetzt ja immer mehr Familien statt wie bisher Einzelpersonen, das macht die Unterbringung noch komplizierter.

Bislang lief es in Aitrach aber ziemlich reibungslos, oder?

Tatsächlich haben der dörfliche Charakter Aitrachs, der engagierte Helferkreis und unsere Betriebe, die Arbeitsplätze boten, dafür gesorgt, dass bei uns alles vollkommen unproblematisch verläuft. Nahezu alle Flüchtlinge sind gut integriert, egal wie ihr Aufenthaltsstatus ist. Kritisch wird es, wenn nun diesen gut integrierten und oft fleißigen Menschen die Arbeitserlaubnis entzogen wird, weil sie keine Bleibeperspektive haben. Das verstehen die Leute nicht, die über Jahre viel Kraft investiert haben. Da geht gerade viel kaputt.

Mit den großen Projekten wie Breitbandausbau, Erweiterung Feuerwehrhaus oder Sanierung Schulhaus Mooshausen sinken die finanziellen Reserven der Gemeinde stark. Muss Aitrach auf die Investitionsbremse treten?

Unser Sparbuch ist dank der Rekordergebnisse bei den Steuern 2022 gut gefüllt. Diese hohen Einnahmen waren aber ein Sonderfall, weil viele Betriebe bei der Gewerbesteuer Nachzahlungen machen mussten. Mittelfristig wird sich unser Sparbuch tatsächlich leeren. Und auch wenn es nicht oberstes Ziel einer Gemeinde sein darf, ein prall gefülltes Konto zu haben, werden wir künftig genauer hinschauen müssen, was finanzierbar ist, und bei Bauprojekten auch geplante Stopps einlegen. Angesagt wird auch sein, vorhandene Räume kreativer zu nutzen, zum Beispiel die Grundschule für die Schulkindbetreuung. Oder beim Schaffen von Kindergartenplätzen nicht nur wegen des pädagogischen Ansatzes über einen Waldkindergarten nachzudenken.

Denkt die Gemeinde über die Erhöhung von Grund- und/oder Gewerbesteuer nach?

Für 2024 ist das nicht vorgesehen, aber für die Zeit danach kann ich keine Versprechungen machen. Wenn die Kreisumlage steigen wird, kostet jeder Prozentpunkt mehr die Gemeinde etwa 45.000 Euro. Da würde also auch eine Erhöhung der Grundsteuer A und B, die zusammen der Gemeinde derzeit etwa 400.000 Euro jährlich einbringen, nicht so viel helfen. Auch wenn das bei der Entscheidung nie im Vordergrund stand: Mehr Geld als über eine höhere Grundsteuer erhält man, wenn man Flächen an Windkraftbetreiber verpachtet und dieses direkt für die genannten anstehenden Aufgaben mit Kinderbetreuung, Breitband und so weiter einsetzt.

Stichwort erneuerbare Energie: Plant Aitrach eine Wärmeplanung, wie sie für größere Kommunen bereits vorgeschrieben ist?

Wir haben das auf dem Schirm. Eine Wärmeplanung nur für Aitrach würde aber an die 60.000 Euro kosten, das ist zu viel. Daher haben wir nun mit unseren Partnergemeinden im Abwasser-Zweckverband, Tannheim und Aichstetten, Angebote für eine gemeinsame Wärmeplanung angefordert. Außerdem haben wir zusammen mit der Energieagentur Ravensburg unsere kommunalen Gebäude unter die Lupe genommen. Ziel sind hier kleinere Wärmenetze mit Grundwasser-Geothermie, unterstützt durch teilweise bestehende Gasthermen. Dass es in Aitrach, von Neubaugebieten abgesehen, ein Nahwärmenetz für alle geben wird, davon gehe ich derzeit nicht aus. Das ist in unserem Ort mit seinen vielen Einfamilienhäusern auf relativ großen Grundstücken weder technisch noch finanziell machbar.

Was hat eigentlich Ihre Familie gesagt, als Sie ihr von der erneuten Kandidatur erzählten? Bürgermeister zu sein, ist ja nicht gerade ein 40-Stunden-Job.

Das war für meine Familie kein Thema. Meine fünf Kinder sind mittlerweile 18 bis 24 Jahre alt. Familie und Beruf zu vereinbaren war vor acht und vor 16 Jahren noch schwieriger.

Wie entspannen Sie nach Feierabend und an freien Tagen?

Ich bin gerne mit dem Mountainbike unterwegs und gehe gerne mit Kumpels ein Bier trinken. Solche Kontakte muss man pflegen, irgendwann kommt schließlich die Zeit, in der man nicht mehr Bürgermeister ist. Dann ist es gut, wenn man noch Freunde hat.

Vor acht Jahren erhielten sie 96 Prozent der abgegebenen Stimmen bei knapp 50 Prozent Wahlbeteiligung. Was für ein Wahlergebnis bei was für einer Wahlbeteiligung erhoffen Sie sich am 12. November?

Meine Wahrnehmung ist, dass es nicht mehr so einfach ist, viel Zustimmung zu bekommen. Die Zeiten von 90 Prozent und mehr sind vorbei, glaube ich. Es gibt immer mehr kritische Themen, die dem Bürgermeister zugerechnet werden, obwohl er darauf gar keinen Einfluss hat. 70 bis 80 Prozent der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 50 Prozent wären daher am Sonntag okay für mich.