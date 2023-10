Die Auftragsbücher der Bauunternehmen in der Region sind leerer. Noch sei nur eine „Rückkehr zur Normalität“, aber Entlassungen, Kurzarbeit und Insolvenzen drohen, sagt Otto Birk, Obermeister der Bauinnung im Kreis Ravensburg und Chef der Otto Birk GmbH.

Der Aitracher zeigt sich im Gespräch mit Steffen Lang trotzdem im Grundsatz optimistisch. Er sagt, was aus seiner Sicht Betriebe und Politik unternehmen müssten und wie sich die Preise am Bau voraussichtlich entwickeln werden.

Herr Birk, immer häufiger ist in den vergangenen Wochen von einer „Krise am Bau“ zu lesen und zu hören. Wie ist die Lage bei uns in Oberschwaben?

Otto Birk: Die Bauunternehmer im Kreis Ravensburg berichten fast unisono, dass sie bis Weihnachten noch viel zu tun haben. Dann aber sei alles abgearbeitet und die Auftragsbücher für 2024 sind deutlich leerer. Man muss in unserer Branche jetzt um neue Aufträge kämpfen, um seine Jungs beschäftigen zu können.

Diesen Rückgang an Neubauten merkt man übrigens auch an anderer Stelle: Die Ämter kommen jetzt auf einmal wegen Baufertigstellungsanzeigen auf uns zu, die zum Teil seit Jahren offen sind. Offenbar wird da viel aufgearbeitet, was in der zurückliegenden Boomzeit des Baus wegen der vielen Genehmigungsverfahren liegengeblieben ist.

Die Krise ist also in Oberschwaben angekommen?

Ich würde derzeit eher sagen, wir erreichen jetzt wieder das normale Level. Man muss ja sehen, von wo wir kommen. Hinter uns liegen Boomjahre. Ein Auftragsrückgang von zehn bis 15 Prozent ist da nur eine Rückkehr zur Normalität. Und das sehe ich nicht unbedingt als schlecht an.

Steigende Zinsen und hohe Preise verleiden vielen die Lust am Bauen. Das bekommen die Betriebe nun zu spüren. (Foto: dpa/Jens Büttner )

Wir können unsere Kunden jetzt nämlich wieder zeitnah bedienen. Das ist auch etwas, was wir als Bauunternehmer auch wollen. Aber natürlich müssen wir aufpassen, dass es nicht weiter nach unten geht. Ein Auftragsrückgang von, sagen wir, 30 Prozent wäre tatsächlich eine gewaltige Rezession.

Zuletzt war auch von immer mehr Auftragsstornierungen die Rede. Ist das in unserer Region auch zu beobachten?

Es gab und gibt tatsächlich mehr Stornierungen als üblich, weil die Bauherren gestiegene Zinsen und gestiegene Baupreise nicht mehr hätten stemmen können. Ich rechne aber damit, dass sich das bald wieder auf ein Normalmaß reduziert. Wer jetzt einen Auftrag erteilt, hat die Finanzierung genau durchgerechnet. Zudem könnten fallende Baupreise die höhere Zinslast zumindest zu einem Teil wieder auffangen.

Wie werden sich denn die Baupreise entwickeln?

Die Preisspitze ist auf jeden Fall weg. Es wird aber sicherlich keine Dumpingpreise geben. Zumindest nicht bei seriösen, gut arbeitenden Firmen. Ich warne jeden davor, jetzt auf Billigbauer zu setzen. Die Erfahrung lehrt, dass man das anfangs gesparte Geld hinterher doppelt ausgeben muss, weil die Qualität einfach nicht passt.

Befürchten Sie, dass es wegen des angesprochenen verstärkten Bemühens um jeden Auftrag doch zu Kampfpreisen in der Branche kommen wird?

Die allermeisten Betriebe in Oberschwaben kalkulieren nach meinen Beobachtungen vernünftig. Sie werden das künftig vielleicht noch ein bisschen schärfer tun, aber nicht unter eine bestimmte Grenze gehen. Das hat sich auch in den jüngsten Ausschreibungen gezeigt.

Unsere Innungsbetriebe wollen vor allem über die Qualität, die sie abliefern, punkten. Außerdem waren die Gewinnmargen in unseren mittelständischen Betrieben nie hoch. Wir reden da im Bauhauptgewerbe von zwei bis fünf Prozent. Der Spielraum nach unten ist also klein.

Immer lauter wird der Ruf der Bauwirtschaft nach dem Staat. Sehen Sie den auch in der Pflicht?

Es würde tatsächlich Bauherrn wie Bauunternehmen helfen, wenn die Bürokratie abnimmt. Ich habe derzeit aber leider den Eindruck, dass der Bürokratismus bei uns immer mehr gelebt wird. Ganz aktuell habe ich zwei Baustellen, bei denen ich sofort loslegen könnte, aber weil noch ein Formular fehlt, darf ich das nicht. Es wäre sehr hilfreich, wenn manche Entscheidungen mit gesundem Menschenverstand getroffen würden.

Erst vor kurzem hat die Bundesregierung ein 14-Punkte-Paket zur Stabilisierung der Bauwirtschaft beschlossen. Was halten Sie davon?

Das ist ein sehr guter Ansatz. Ich befürchte aber aus Erfahrung, dass die angekündigten Maßnahmen nicht zügig umgesetzt werden. Etwas zu stoppen geht dagegen immer schnell, wie zuletzt die abrupt beendete Bauförderung gezeigt hat. Das hat viele potenzielle Bauherrn demotiviert.

Dabei müsste der, der nachhaltig neu bauen oder sanieren will und damit auch künftig Energie spart, doch motiviert und belohnt werden, und zwar schnell und unbürokratisch. Da wäre das 14-Punkte-Paket tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung.

Im Moment dagegen spricht nicht viel fürs Bauen, und zwar weder für den kleinen Häuslebauer noch für die größeren und großen Investoren. Wenn sich da nichts ändert, wird es für die Bauwirtschaft nicht nur ein halbes Jahr oder ein Jahr schwierig, sondern dann reden wir von zwei oder drei Jahren.

Was können die Bauunternehmen selbst tun, um durch die schwierigen Zeiten zu kommen?

Sie müssen flexibel sein und dürfen sich nicht nur auf den Neubau konzentrieren. In meinem Betrieb hatten wir in der Boomzeit 60 Prozent unserer Aufträge im Bereich Neubau, zehn im Bereich Umbau und 30 im Bereich Gewerbe.

Das hat sich mittlerweile auf 40/30/30, also deutlich hin zum Umbau, verschoben. Diesen Trend muss man annehmen, auch wenn wir lieber neu bauen. Fürs Umbauen braucht man weniger Personal und es ist organisationsintensiver, weil der Bauherr meistens selbst sehr viel mithilft.

Damit wären wir bei einem ganz wichtigen Punkt: dem Personal, also den Menschen, die am Bau ihren Lebensunterhalt verdienen. Müssen sie sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen?

Die meisten Betriebe haben in der Boomzeit neue Arbeitsplätze geschaffen. Diese Personalspitze wird sich reduzieren. Doch treffen wird es sicherlich nicht die Fachkräfte, sondern die Hilfskräfte, deren Anzahl in den Betrieben wohl deutlich zurückgehen wird. Es zeigt sich also, dass eine Ausbildung auch in schlechten Zeiten einen hohen Wert hat.

Leiharbeiter gibt es schon seit Mitte dieses Jahres kaum noch in unserer Branche. Und ganz speziell in meinem Betrieb arbeite ich kaum noch mit Fremdfirmen zusammen. Wenn es zum Beispiel etwas zum Verputzen gibt, erledigen das jetzt meine Jungs, die das auch können, wieder selbst. Diese Kapazität habe ich aufgrund der niedrigeren Auftragslage auch wieder.

Und wie steht es mit Kurzarbeit?

Kurzarbeit wird über kurz oder lang auf dem Bau kein Tabu mehr sein. Im Herbst haben einige Betriebe der Innung sie bereits angemeldet, ich weiß aber aktuell nicht, ob sie sie tatsächlich umgesetzt haben.

Wieviele Menschen sind eigentlich im Kreis Ravensburg in der Bauwirtschaft beschäftigt?

Es dürften in den insgesamt rund 90 Betrieben in unserem Kreis derzeit etwa 1500 Personen sein. Davon sind circa 60 Unternehmen Mitglied unserer Innung.

In Kuhn-Bau aus Bad Wurzach und Rinker-Bau aus Ravensburg haben zwei Bauträger zuletzt Insolvenz angemeldet. Ist das nur der Anfang?

Solche Insolvenzen ziehen immer Zahlungsausfälle bei den kleineren Betrieben, die für diese Bauträger gearbeitet haben, nach sich. Sie haben sich zwar in den vergangenen Boomjahren ein finanzielles Polster geschaffen und können deswegen solche Einnahmeausfälle ein- oder zweimal verkraften. Aber mehr auch nicht.

Ich rate daher jedem Innungsmitglied, sich breit aufzustellen und nicht auf einige wenige Auftraggeber zu setzen. Um die Frage konkret zu beantworten: Ja, ich befürchte, dass es mehr Insolvenzen geben wird.

Düstere Aussichten also für 2024?

Ich bin grundsätzlich immer optimistisch. Die Baubranche im Landkreis Ravensburg ist gesund und gut aufgestellt. Gebaut wird immer, das „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ gehört zur schwäbischen Mentalität und gleichzeitig ist der Oberschwabe vernünftig genug, zu wissen, was er sich leisten kann und was nicht.

Ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass es immer mal auf- und mal abwärts geht. Da bekommt man auch eine gewisse Gelassenheit.