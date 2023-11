Zum 23. Mal findet am Samstag, 18. November, von 10 bis 17 Uhr der Hobby-Kunsthandwerkermarkt in der Aitracher Festhalle statt.

Der Veranstalter, der Aitracher Imkerverein, hat heuer mehr als 50 altbekannte, aber auch neue Hobby-Künstler eingeladen, die ihre mehrheitlich handgefertigten Kunstwerke anbieten. Bereichert wird der „Markt mit Atmosphäre“ zusätzlich mit vielen geschmackvollen Imkereiprodukten sowie Kerzen und die sehr beliebten immergrünen Kränze und Gebinde.

Hunderte Besucher erwartet

Erfahrungsgemäß drängen Hunderte Besucher schon bei Öffnung in die Ausstellungshalle. Dort erwartet sie eine breitgefächerte vielfältige kreative Angebotsauswahl, die von den Ausstellern in den vergangenen Monaten in ihren Werkstätten, Ateliers oder daheim in ihrer guten Stube hergestellt wurden.

Für jeden Geschmack und Geldbeutel werden neben Artikeln mit frischen Tannengrün auch Arbeiten aus Holz,Wolle, Keramik, Bienenwachs, Patchwork, Floristik und Malerei angeboten. Um Geschmack geht es auch an Verkaufsständen, an denen verführerisch-leckere und süße Produkte wie Marmelade, Liköre oder Weihnachtsgebäck, auch zum Probieren, zur Auswahl stehen.

Weitere Schmankerl

Weil man, was sich über die Jahre bewährt hat, nicht ändern soll, werden für den Mittagstisch wieder Kässpätzle und Krautschupfnudeln angeboten. Natürlich wird es auch Kaffee und Kuchen geben. Kinder können sich mit kreativen Bastelarbeiten beschäftigen. Ein weiteres Schmankerl: Jeder 50. zahlende Besucher erhält ein Glas „Echten Deutschen Honig“. Der Eintritt für Erwachsene kostet einen Euro, Kinder sind frei.