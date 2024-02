Zurückgezogen hat der Antragsteller seine Bauvoranfrage zum Gutshof Treherz bei Aitrach. Den will er sanieren und 20 Wohnungen schaffen. In der Nachbarschaft gibt es indes Widerstand.

In der jüngsten Aitracher Gemeinderatssitzung standen insgesamt neun Tagesordnungspunkte über Bauvorhaben auf dem Programm. Unter anderem sollte über eine Bauvoranfrage zur Umnutzung eines ehemaligen, über 500 Jahre alten Gutshofes in der Mitte des Aitracher Teilortes Treherz abgestimmt werden. Dazu kam es jedoch an diesem Abend nicht, denn, so Bürgermeister Thomas Kellenberger zu Sitzungsbeginn: „Die Bauvoranfrage ist vom Tisch.“

Nachbar meldet sich zu Wort

Dass dann darüber trotzdem noch gesprochen wurde, lag an Stellungnahme und Anfrage von Manfred Notz, der mit einer Abordnung von Treherzer Einwohnern der Sitzung beiwohnte und dabei deren Bedenken gegen das Bauvorhaben dem Gremium schilderte. In den zwei Gebäuden, dem ehemaligen Landwirtschaftsgebäude und einem Schuppen, sollen 20 Wohneinheiten entstehen.

Daher rege sich in der vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Umgebung Widerstand. „Das wäre so, als wenn man in Aitrach ein Hochhaus hinstellen würde. Die Landwirte wollen ungestört ihre Arbeit verrichten“, so Notz.

Die Befürchtungen

Zudem könnten erfahrungsgemäß Konfliktsituationen zwischen Zugezogenen und Landwirten dahingehend entstehen, dass die Neubürger beispielsweise über Lärmbelastung durch Erntezeiten am frühen Morgen und späten Abend sowie an Sonn- und Feiertagen und über Geruchsbelästigung durch Gülleausbringung klagen.

Zudem habe man starke Bedenken, dass bei so vielen Wohneinheiten viele Bewohner das Betretungsverbot landwirtschaftlicher Flächen missachten und beispielsweise die Hinterlassenschaften ihrer Haustiere nicht entsorgen.

Was geplant ist

Gemeindechef Kellenberger berichtete trotz der Absage über die Fakten des geplanten Bauvorhabens, wonach die Eigentümer-Gemeinschaft den Verkauf der Gebäude an einen Investor plante, aber davon kurzfristig wieder Abstand nahm. „Im Vorfeld hierzu gab es verschiedene Interessenten“, so Kellenberger.

Die Ausführungen der Planer und die verschiedenen Stellungnahmen der Behörden und Institutionen erläuterte er wie folgt: „Da die beiden Gebäude unter Denkmalschutz stehen, werden die Fassaden und Dachflächenfenster nicht verändert, und das Gebäudeensemble und der Scheunencharakter bleiben trotz der Umnutzung bis auf kleinere Eingriffe unverändert und würde aus unserer Sicht den Dorfcharakter nicht konterkarieren.“

Das sagt die Behörde

Die prägende Aussage kam vom Landwirtschaftsamt, das der Bürgermeister zitierte: „Das Landwirtschaftsamt erhebt keine Einwände gegen das Vorhaben. Die Agrarstruktur wird nicht belastet, öffentliche Belange werden nicht berührt.“

Und da insgesamt keine grundsätzlichen negativen Stellungnahmen seitens der Fachbehörden eingegangen seien, sehe die Verwaltung in Abstimmung mit dem Stadtbauamt das Bauvorhaben als genehmigungsfähig an, so Kellenberger – wenn es denn gestellt werden wird.

Die Alternative?

Zum Abschluss fragte Kellenberger Notz, was er für Vorstellungen für eine künftige Nutzung des historischen Gebäudes habe, denn vergammeln lassen könne man es ja auch nicht. Dem stimmte Notz zu.

Er könne sich momentan darüber aber keine Gedanken machen. Man rechne mit einer erneuten Bauanfrage. „Dann werden wir wieder reden“, so Notz, der selbst in den 1990er-Jahren dem Gemeinderat angehörte.