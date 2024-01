Die Krippe der Evangelischen Kirchengemeinde Aitrach hat Zuwachs bekommen. Seit dem Erscheinungsfest am 6. Januar machen Mahatma Gandhi, Berta von Suttner und Martin Luther King ihre Aufwartung bei Maria, Josef und dem Jesuskind im Buswartehäuschen. Geschaffen wurden sie alle von Künstler Uwe Gorzalka, der nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus seine neuen Geschöpfe persönlich vorstellte.

Wie bereits Maria, Josef und das Jesuskind sind auch die drei Weisen dem Digitaldrucker entsprungen, nachdem der Künstler sie zuvor am Computerbildschirm gezeichnet hatte. Dabei blieb sich Gorzalka bei den Neuzugängen seiner Linie treu: Ein Kunststoffmaterial aus der Zahntechnik gibt den Figuren die Form, ein Terra-Cotta-Ton die Fassung.

Engagierte Pazifistin

Erstaunlich ist dabei die Ausdrucksstärke der feingliedrigen Figuren. Wer Fotos der historischen Vorbilder kennt, der wird sie sofort erkennen. Markant mit runder Brille und traditioneller Kleidung steht da der indische Freiheitskämpfer und Pazifist Mahatma Gandhi (1869 bis 1948). Seine Losung: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg“. Als zweite weise Person macht sich eine Frau mit Hut und langer Kleidung im Stil des vorletzten Jahrhunderts auf den Weg zur Krippe: Bertha von Suttner (1843 bis 1914), die engagierte Pazifistin. Die Autorin des Erfolgsromans „Die Waffen nieder“, bekam als erste Frau 1905 den Friedensnobelpreis verliehen.

Der Dritte im Bunde ist schließlich Baptistenprediger und Bürgerrechtler Martin Luther King (1929 bis 1968), der einst feststellte: „Wenn wir nicht lernen, miteinander als Brüder zu leben, werden wir als Narren miteinander untergehen.“ Alle drei kämpften mit friedlichen Mitteln für den Frieden. Gandhi und King wurden umgebracht.

Spektakuläre Aktion

Gorzalka riss kurz die Biografien seiner Geschöpfe an. Doch was gab er den Weisen als Geschenk für das Christkind in die Hand? Gandhi ein Säckchen Salz, von Suttner Schreibutensilien und King einen Bus. Attribute, die Gorzalka dann auch erklärte. Gandhi startete mit seinem Salzmarsch gegen die hohen Steuern auf Salz seine spektakulärste Aktion gegen das britische Salzmonopol. Dass die erfolgreiche Schriftstellerin dem Kind in der Krippe Papier und Stift bringt, bedarf keiner längeren Erklärung.

Im Gegensatz zum Omnibus in Kings Hand: Dieser Bus steht sinnbildlich für den Start der Bürgerrechtsbewegung 1955 in den USA. Damals weigerte sich die Afroamerikanerin Rosa Parks, im Bus ihren Sitzplatz für einen Weißen zu räumen. Sie wurde verhaftet - und das war die Initialzündung für die landesweite Bewegung.

Viele wären möglich

„An dieser Krippe könnten 1000 andere Personen stehen, die in ihrem Leben für Frieden und Gerechtigkeit eintraten und eintreten“, erklärte Gorzalka weiter. Diese drei bekannten Persönlichkeiten sollen deshalb auch stellvertretend für sie alle gesehen werden.

Beim anschließenden Kirchenkaffee stand der Künstler ausführlich Rede und Antwort. Und wer die Krippe noch nicht gesehen hat, kann dies bei einem der nächsten Gottesdienste bis Anfang Februar noch nachholen. Anschließend soll sie nicht weggepackt, sondern einen Platz am Fenster eingeräumt bekommen, damit man sie das Jahr über auch von außen betrachten kann.