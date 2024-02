Das zentrale Thema der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Aitrach ist der Umbau des Feuerwehrhauses gewesen. Dieser soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

Für rund 1,5 Millionen Euro soll das mittlerweile gut 30 Jahre alte Gebäude um neue Umkleide- und Sanitärräumlichkeiten, eine weitere Fahrzeugbox und weitere Sozialräume ergänzt werden, heißt es in der Pressemitteilung dazu.

Notwendig machte dies die stetige Weiterentwicklung der Feuerwehr Aitrach, welche mit aktuell 57 Aktiven in der Einsatzabteilung, zwölf Mitgliedern in der Altersabteilung und 48 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr in den vergangenen Jahrzehnten seit dem Feuerwehrhausbau einen enormen Zuwachs erfuhr. Dies sei eine wichtige Basis für die kommenden Aufgaben, war sich auch Bürgermeister Thomas Kellenberger sicher.

Das Unwetter im Juli

Im Weiteren ging Kommandant Thomas Kreuzer auf eine Unwetternacht im Juli 2023 ein. Eine Gewitterfront mit starken Sturmböen war über das Gemeindegebiet gezogen und hatte innerhalb weniger Minuten enormen Schaden angerichtet, sodass die komplette Feuerwehr die gesamte Nacht an vielen Stellen im Gemeindegebiet gefragt war.

Besonders herausfordernd sei hierbei ein relativ langanhaltender Stromausfall im gesamten Einsatzgebiet gewesen. Zu Zeiten des Ukraine-Kriegs, knapper werdenden Ressourcen und zunehmenden Unwetterlagen werde es immer wichtiger, für solche Blackouts Strategien zu haben.

Tödlicher Baustellenunfall

Über die weiteren Einsätze des Jahres berichtete der stellvertretende Kommandant Christian Adam. Neben mehreren, kleineren Unwettereinsätzen war die Feuerwehr Aitrach auch bei diversen Verkehrsunfällen auf der A96 sowie Flächen- und Vegetationsbränden gefordert. Besonders tragisch war ein Bauunfall mit verschütteter Person, welche trotz enormen Kräfte- und Personalaufwands nicht mehr gerettet werden konnte.

Ein Auto in der Iller

Ebenfalls erwähnenswert war ein Einsatz im Dezember, bei dem ein Pkw in Folge von Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen war und mit dem Fahrzeug in die Iller rutschte. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise selber auf das Dach seines Autos retten, das mit der Strömung auf der Iller trieb. Auf Höhe Untermucken strandete das Fahrzeug an einem ins Wasser ragenden Baum, sodass der Fahrer von Feuerwehr und Rettungsdienst an Land gerettet und versorgt werden konnte.

Die Jugendfeuerwehr

Jugendwart Sebastian Kreuzer verglich in seinem Bericht die Feuerwehr mit einem Puzzle. Dabei ergäben viele einzelne Teile in Summe ein großes Ganzes. Dies sei auch ein zentraler Wert, den es gelte, in der Jugendarbeit zu vermitteln. Im vergangenen Jahr war die Aitrach Jugendfeuerwehr nicht nur am eigenen Standort aktiv, sondern auch im Landkreis, dem Kreiszeltlager in Legau und vielen weiteren Veranstaltungen.

Über Beförderungen durch Bürgermeister Thomas Kellenberger durften sich acht junge Kameraden freuen, die zum Feuerwehrmann beziehungsweise zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden. Nach erfolgreich abgelegtem Gruppenführer-Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule wurde außerdem Carlos Mauerer zum Löschmeister befördert.

Ehrung posthum ausgesprochen

Für 25-jährigen Dienst in der Feuerwehr Aitrach erhielt Wolfgang Gaal das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Silber. Sichtlich schwer fiel Kreisbrandmeister Oliver Surbeck die Ehrung für 15 Jahre pflichtbewussten und treuen Feuerwehrdienst, welche der im November 2023 viel zu früh verstorbenen Oberfeuerwehrfrau Marlene Hau posthum ausgesprochen wurde.

Zum Abschluss des Abends dankte Kommandant Thomas Kreuzer dem scheidenden Gemeindekämmerer Johannes Simmler - welcher in Aitrach auch für das Feuerwehrwesen zuständig war - für die gute Zusammenarbeit.

Beförderungen und Ehrungen

Beförderungen zum Feuerwehrmann: Lucian Aumann, Benjamin Eisele, Moritz Hoffmann, Silas Rehm; zum Oberfeuerwehrmann: Jakob Hörmann, Florian Klock, Tobias Rauh, Marco Rehm; zum Löschmeister: Carlos Mauerer.

Ehrungen des Landes Baden-Württemberg für 15 Jahre: Marlene Hau; für 25 Jahre: Wolfgang Gaal.