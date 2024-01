Endspurt der Aitracher Narren

Die letzten fünf närrischen Tage der Fasnet geht in Aitrach noch mal richtig die Post ab. Am Freitag wird beim Rathausturm der Narrenbaum aufgestellt und der Bürgermeister samt Gemeinderat entmachtet. Der heuer 55. traditionelle Narrensprung mit 85 Gruppen am Fasnetsamstag (10. Februar) wird von sechs weiteren hochkarätigen Events umrahmt: Am Donnerstag (8. Februar) spielt die Partyband Caiprinha beim Weiberball in der Festhalle auf, wie auch zwei Tage später beim Zunftball.

Am Rosenmontag erklimmen dann die Lamas die Bühne zur großen Fasnetsparty. und zum Kehraus am Fasnetdienstag hat die Band „Sound Celebration“ ihren Auftritt. Davor, am Nachmittag, rocken die Kids beim Kinderball die Halle.

Die letztjährigen Eintrittspreise bleiben konstant. Neu in diesem Jahr: Im Vorverkauf gibt es ein Pauschalangebot für die vier Bälle für 20 Euro.

Der Kartenvorverkauf läuft seit 18. Januar und findet im Getränkemarkt Edeka sowie bei meat & eat in Aitrach statt.

Höhepunkt der tollen Tages ist wie immer der Jubiläumsumzug am Fasnetsamstag um 13.30 Uhr an dem rekordverdächtige 85 Gruppen, darunter viele ANR-Narrenzünfte, Freunde, Fußgruppen und auch die italienische Partnerkapelle „Academy Parade Band“ aus Caronno Pertusella, die seit vielen Jahrzehnten Freunde der Aitracher Musikkapelle sind.

Wahre Hingucker werden auch die traditionellen Aitracher Fußgruppen sein. In ihren fantasievollen Kostümen thematisieren Vereinsmitglieder und Gruppierungen seit vielen Jahren immer wieder kleine und große Gegebenheiten in Politik und Gesellschaft.

Aber nicht nur sie werten die Aitracher Fasnet auf. Beim Umzug mit dabei sind das Aitracher Prinzenpaare Larissa und Nicklas sowie das Kinderprinzenpaar Melina und Phil. Sie werden hofiert und begleitet von den beiden Prinzen- und Teeniegarden und dem Zunfträtewagen. Auch die beiden Maskengruppen Roiweible und Kallaweible haben keine Nachwuchssorgen. Die Kleinsten, die Bambinis, werden von Papa oder Mama im Kinderwagen geschoben, dann gibt es noch die Tanzmäusle. Bewundert werden können auch die neuen Narrenzünftler „Oitramer Holzer und Oitramer Rosshirt“ Auch die Musik kommt nicht zu kurz. Die Treherzer Musik und die „Lumpenkapelle“ vom Aitracher Musikverein, das sind 40 Musiker zwischen 18 und „50plus“ Jahren, die während der Fasnet „d’Sau raus lassen“, bieten geballte Blasmusikpower gepaart mit ekstatischen Schlagzeugern.

Der Umzug läuft in üblicher Weise vom Dorfeingang (Edeka) die Hauptstraße entlang hinauf bis zur Schule. Vor der Festhalle versammeln sich anschließend alle auf dem Parkplatz, dort spielen Guggenmusiken und andere Gruppen und die Kellerbar ist geöffnet.