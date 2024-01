Romeo Hofer und Rainer Sigg sind zwei international anerkannte Spitzenköche. Beiden wurde im Laufe ihrer Karriere ein Michelin-Stern verliehen. Beide stammen aus Aitrach. Beide haben dort bei Günther Aumann das Metzgerhandwerk gelernt. Beim Bürgerempfang der Gemeinde am 12. Januar werden sie von Carla Mayer interviewt werden. Schwäbische.de hat sie bereits dieser Tage getroffen.

Alles - außer Kochen

Der 69-jährige Romeo Hofer ist seit vier Jahren im Ruhestand, den er gemeinsam mit seiner Frau Renate in Memmingen verbringt. Aufgewachsen ist er bei den Großeltern in Aitrach, was er heute als „mein größtes Glück“ bezeichnet. Dort ging der 15-Jährige, der aufgrund der Herkunft seines Erzeugers österreichischer Staatsbürger ist, bei Günther Aumann in die Lehre. „Schon am ersten Tag habe ich ihm gesagt: Wenn ich in drei Jahren fertig bin, lerne ich Koch“, erinnert er sich lachend. „Denn ich wollte auch mal was Gutes essen. Meine Oma konnte nämlich alles - außer Kochen.“

Lehre in Memmingen

Von 1972 bis 1974 machte Romeo Hofer, den seine Freunde Remo nennen, seine Kochlehre im Hotel Adler in Memmingen. 20 Stellen folgten im Laufe seines langen und höchst erfolgreichen Berufslebens. „Früher arbeitete man als Koch ein knappes Jahr in einem Betrieb, dann zog man weiter“, erklärt er die häufigen Jobwechsel. Im Dezember 1981 folgte dann der Küchenmeister mit Ausbildereignungsverordnung.

Sein Erfolg begann Anfang der 1980er-Jahre. „Im Alpenhotel Krone in Pfronten war ich auf meinem Zenit“, blickt er zurück. Es gab Auszeichnungen quer durch alle Gourmetführer, die ehrenvollste war für ihn der Stern im Michelin.

Das ist für mich der Oscar der Köche Romeo Hofer

Im Gault Millau bekam er 17 von 20 möglichen Punkten. Über 20 Jahre war er im Prüfungsausschuss der IHK Augsburg. „Über 30 Jahre durfte ich Koch-Azubis ausbilden und sie auf ihrem beruflichen Weg begleiten, was mir viel Spaß gemacht hat“, sagt Romeo Hofer.

Ungezählte Prominente

Gerne denkt er auch an seine Zeit als Küchenchef des Romantik-Hotels Fürstenhof in Landshut und des Posthotels in Garmisch-Partenkirchen zurück. Ungezählte Prominente bekochte er in deren Restaurants und bei großen Veranstaltungen. Die Liste reicht von Franz Beckenbauer über Howard Carpendale und Erich Kühnhackl bis zu Hans-Joachim Stuck, Harry Valerien und Max Schmeling. „1994 durfte ich auch die Hochzeit von Irene Epple und Theo Waigel bekochen“, erzählt er. Er durfte das Schleswig-Holstein-Festival im Kieler „Kaufmann“ mit Heidi Simonis und Justus Franz bekochen.

Neben seinen großen Hobbys wie Skifahren und Motorradfahren spielte Romeo Hofer auch gerne Fußball. Scheinbar tat er das auch gut, denn er war Mitglied der deutschen Sterneköche-Nationalmannschaft. Mit ihr trat er unter anderem gegen Teams der Semper-Oper Dresden, des Bundestags und Deutschlands beste Winzer an. Auch an einer Europameisterschaft nahm er teil. Des weiteren war er Mitglied im „San Pellegrino Sterne Cup der Skifahrer“.

Hofers Versprechen

Als Rentner geht er dreimal wöchentlich ins Fitnessstudio. Ansonsten verbringt er seine Freizeit mit seiner Frau Renate, die ebenfalls aus Aitrach stammt. „Ende 1976, da war sie noch meine Freundin, bat ich sie, mit mir mitzugehen, und versprach ihr: Irgendwann bring’ ich dich wieder nach Hause.“ Das habe er mit dem Umzug nach Memmingen eingelöst.

Mit seiner Renate, die beruflich ebenfalls erfolgreich war und zum Beispiel den bayerischen Floristenpreis gewonnen hat, wie Romeo Hofer stolz erzählt, hat der Sternekoch zwei Söhne und mittlerweile vier Enkelkinder. „Ihnen will ich jetzt etwas zurückgeben. Sie haben mir all die Jahre den Rücken freigehalten, während ich fast jeden Tag und jeden Abend, jedes Wochenende und jeden Feiertag gearbeitet habe.“ Sein Zuhause sei dabei aber stets seine „seelische Tankstelle“ gewesen.

In einem kleinen Dorf

Rainer Sigg hat eine bemerkenswerte Karriere, die in dem kleinen Dorf Treherz begann, wo seine Eltern die örtliche Gaststätte führten. Heute, mit 54 Jahren, reflektiert Rainer Sigg über seinen Werdegang, der ihn von dem beschaulichen Dorf Treherz bis in die Küchen der Weltelite geführt hat.

Ausgebildet wurde er zunächst als Metzgergeselle von Günter Aumann. „Damals kam immer wieder ein Koch in die Metzgerei“, erzählt Rainer Sigg und schmunzelt. Dieser Koch, Romeo Hofer, wurde bald darauf sein Lehrmeister im Posthotel in Garmisch-Partenkirchen, und so wurde die Leidenschaft für das Kochen entfacht.

Witzigmann als Chef

Die Karriere nahm schnell Fahrt auf und führte ihn vom 5-Sterne-Hotel Colombi in Freiburg zum Landshuter Romantikhotel „Fürstenhof“. Doch erst nach der Bundeswehr entfaltete sich sein Talent vollends. Ein Wendepunkt in seiner Karriere war die Anstellung im berühmten 3-Sterne-Restaurant Aubergine in München unter der Leitung des Jahrhundertkochs Eckart Witzigmann. Als stellvertretender Küchenchef wurde Rainer Sigg zu Witzigmanns rechter Hand.

Bei Romeo habe ich die Grundlagen gelernt, bei Witzigmann den Feinschliff der Gourmetküche und von Claus Wöhlhaff, einer meiner größten Mentoren, den Umgang mit den Kunden Rainer Sigg

Der erste Michelin-Stern

Seinen Durchbruch erreichte der Treherzer im „top air“ in Stuttgart mit der Verleihung des ersten Michelin-Sterns, 17 Gault-Millau-Punkten sowie der Aufnahme in die Top-50-Liste der besten Chefköche Deutschlands. Als Küchendirektor im legendären 5-Sterne Hotel Adlon in Berlin setzte er seine Erfolgsgeschichte fort. In dieser Zeit erhielt Rainer Sigg zahlreiche internationale Auszeichnungen wie den prestigeträchtigen „Five Star Diamond Award“ und die Verleihung der „Selection of one of the Finest Chefs Worldwide“.

Danach zog es ihn nach Moskau ins 5-Sterne-Kempinski-Hotel Baltschug. „Es war eine außergewöhnliche Ehre, mit Legenden wie Paul Bocuse und Pierre Troisgros während ihrer Tour in Moskau zu kochen. Dann folgte der Ritterschlag, Gastkoch im Hanger 7’ in Salzburg, eine Anerkennung, die weltweit nur wenigen Köchen zuteilwird“, erinnert er sich.

Eine beeindruckende Liste

Diese Kochkünste stellte Rainer Sigg für eine beeindruckende Liste von Berühmtheiten und Staatsoberhäuptern unter Beweis. Zu den bemerkenswertesten Persönlichkeiten zählen Queen Elizabeth II. sowie Bill und Hillary Clinton. Auch der Dalai Lama, Angela Merkel, Gerhard Schröder, Elton John, die Scorpions, Michael Jackson, Pierce Brosnan, Mario Adorf, Vitali und Wladimir Klitschko, Günter Netzer, Franz Beckenbauer, Pele sowie Claudia Schiffer standen auf seiner Gästeliste.

Für Rainer Sigg ist „World on a Plate“ eine Lebensphilosophie. Jedes seiner Gerichte erzählt eine Geschichte und zeigt seine Leidenschaft fürs Kochen. Er fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Für jeden Applaus, den ich für meine Gerichte bekomme, gibt es eine leise Umarmung von meiner Frau und Familie, die meine wahre Inspiration ist.“

Zu Gast in Aitrach

Davon vielleicht, sicher aber von ihren vielen Begegnungen mit Prominenten, ihrer Jugendzeit in Aitrach und den Geheimnissen einer guten Küche werden Rainer Sigg und Romeo Hofer bei der Talkrunde mit Carla Mayer beim Bürgerempfang am 12. Januar in der Halle Aitrach erzählen. Ein Abend, auf den man sich freuen kann.