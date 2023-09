Auf dem insgesamt 2,5 Hektar großen Gelände „Kiesgrube Aitrach“ plant das Regierungspräsidium Tübingen für das kommende Winterhalbjahr umfangreiche Landschaftspflegemaßnahmen. Zu einer zweistündigen Begehung vor Ort trafen sich Vertreter von Behörden und Institutionen sowie Bürgermeister Thomas Kellenberger und Mitglieder des Gemeinderates.

Umfangreiche, detaillierte Informationen zu den geplanten Maßnahmen und künftigen Entwicklungen zu Flora und Fauna lieferten René Leuker vom Tübinger Präsidium und Biologe Matthias Klemm. Dabei unterstrichen sie die europaweite Bedeutung des Aitracher Naturschutzgebietes für den Arten- und Biotopschutz an deren Verwirklichung auch Regierungsbezirk, Landratsamt und Gemeinde sowie Nabu beteiligt sind.

Umwandeln und durchforsten

René Leuker erläuterte an unterschiedlichen Standorten die Bereichsmaßnahmen: Im Osten die Waldumwandlung, also die weitgehende Beseitigung der Gehölze um wieder Rohböden offenzulegen. Im westlichen Teil eine Durchforstung. Dies ebenso und insbesondere auch im südlichen, da dieser sonnige, trockene Standort für viele Arten wertvoll ist und somit zur Erhaltung und Wiederherstellung von gehölzfreien Rohbödenflächen mit entsprechenden Tier- und Pflanzenarten beiträgt. Des Weiteren soll ein 15 Meter breiter Streifen zum See mit Bäumen als Schutz erhalten bleiben.

Biologe Mattias Klemm berichtete unter anderem vom Artenreichtum der Wildbienen, die an insgesamt nur an fünf Fundstellen in Baden-Württemberg vorkommen.

Die naturkundliche Veranstaltung stieß auf großes Interesse der Gemeindevertreter verbunden mit vielen Fragen, die vor Ort in der reizvollen Landschaft anschaulich und kompetent beantwortet wurden.