In der ersten Minute des vergangenen Freitags hat Thomas Kellenberger seine neuerliche Bewerbung um den Bürgermeisterposten in Aitrach in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen. Das teilt der Amtsinhaber auf Anfrage mit.

Der 52–jährige Christdemokrat ist seit 2007 Gemeindeoberhaupt und bis jetzt einziger Bewerber für die Wahl am 12. November, wie Wahlleiter Roland Neumaier sagt. Die Bewerbungsfrist läuft aber noch bis zum 16. Oktober, 18 Uhr.

Frühzeitig entschieden

Kellenberger hatte bereits im vergangenen Dezember öffentlich angekündigt, dass er für eine dritte Amtszeit bereitsteht. Erstmals gewählt wurde er am 2. Dezember 2007. In der damals nötigen zweiten Wahlrunde setzte er sich mit 51,4 Prozent gegen seinen Mitbewerber Jörg Haldenmayr, der mit 48,5 Prozent ganze 36 Stimmen weniger auf sich vereinigte, durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 64 Prozent. Nach der ersten Wahlrunde hatten Theo Karmann und Klaus Krattenmacher das Handtuch geworfen.

Wesentlich deutlicher war das Wahlergebnis acht Jahre später. Kellenbergers einziger Gegenkandidat, der Hannoveraner Michael Eckardt von der Nein–Bewegung, kam lediglich auf 3,7 Prozent der Stimmen. Kellenberger erhielt 96,1 Prozent. Nicht ganz die Hälfte aller Aitracher Wahlberechtigten hatten abgestimmt.

Langfristig geplant

CDU–Mitglied Kellenberger würde im Falle seiner Wiederwahl und dem Absolvieren der dann folgenden gesamten Amtszeit so lange Gemeindechef sein wie sein Vorgänger Peter Alexa. Dass er sich das vorstellen könne, hatte er schon 2015 in einem Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt.

Der 52–Jährige war vor seiner Bürgermeisterzeit sechs Jahre Hauptamtsleiter der Gemeinde Aitrach. Er ist gelernter Diplom–Verwaltungswirt. Der fünffache Vater lebt mit Frau Tatjana in Leutkirch.