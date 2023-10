Der nächster Blutspendetermin in der Aitracher Turn- und Festhalle, Oberhauser Weg 12, findet am Dienstag, 17. Oktober, von 14.30 bis 19.30 Uhr statt. Das DRK ermutigt zur Teilnahme: „So einfach läuft‘s: Termin reservieren und mit einer Blutspende in weniger als einer Stunde Zeit bis zu drei Menschen helfen! Die reine Blutentnahme dauert dabei circa zehn Minuten. Die restliche Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen des Spendefragebogens, das vertrauliche Arztgespräch und die Ruhepause im Anschluss an die Blutspende benötigt.“ Termine müssen online reserviert werden unter www.blutspende.de/termine.