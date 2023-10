Ein paar schöne und unterhaltsame Stunden haben die Bewohner und deren Angehörige beim Herbstfest im Aitracher Seniorenzentrum verbracht. Sie begrüßten dazu auch Besucher wie Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger und Pfarrer Ernst-Christof Geil, Markus Maximilian Lauxmann von den Zieglerschen sowie Mitglieder des Freundeskreises,

Eingeladen und organisiert hatte Einrichtungsleiterin Slavica Tillich mit ihren vielen Pflegekräften, die heuer passend hierfür in schmucken Dirndln auftraten. Musikalisch begleitet und zum Mitsingen und Tanzen gebracht wurde der Festtag von Hans Mayer.

Carport gesegnet

Aber gefeiert wurde nicht nur im Speisesaal. Im Außenbereich des Seniorenbereichs wurde kürzlich ein Carport errichtet, der künftig als Unterstellplatz des Transportfahrzeugs dient und von Eberhard Abel und Otto Birk gespendet wurde. Dies wurde von Pfarrer Geil gesegnet. Den Richtspruch verkündete Birk mit seinem Zimmermannsmeister.

Für eine spätere weitere Nutzung hatte Birk dann auch schon eine Idee bereit: Im Hinblick auf die kommende Fasnetsaison könne er sich da auch eine Nutzung für die heimische Narrenzunft vorstellen: beispielsweise ein Multifunktionsgebäude, für Bewirtung der Umzugsgäste beim Narrensprung.

Schwieriger Fassbieranstich

Zünftig ging es dann auch im Feiersaal weiter. Dort kam bei einem Bierfass-Anstich Oktoberfeststimmung auf. Dabei versuchten sich Birk und Kellenberger am Fassanstich. Ein Unterfangen, das sich ganz schön in die Länge zog. Denn im Gegensatz zum Original in München, wo dies mit wenigen Schlägen gelingt, kamen die beiden Aitracher Protagonisten nach ihren vielen vergeblichen Schlagversuchen ganz schön ins Schwitzen, bis das kühle Nass sprudelte.