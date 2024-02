Bahnhofsvorplatz bekommt Parkplätze und Wartehäuschen

Bislang fristete der Aitracher Bahnhofsvorplatz eher ein bescheidenes Dasein. Den Bahnsteig Marstetten-Aitrach schmückte ein überschaubares Wartehäuschen, ansonsten standen Bahnreisende im wahrsten Sinne des Wortes oftmals im Regen. Dies traf auch auf die Behelfsbushaltestelle zu, die zwischenzeitlich entlang der L260 installiert wurde. Auch die Park- und Abstellmöglichkeiten für Autos und Fahrräder waren äußerst bescheiden. Daher war allen Verantwortlichen seit Jahren klar, hier müsse irgendwann Abhilfe geschaffen werden. Jetzt hat der Gemeinderat mit drei Gegenstimmen einem Bauvorhaben zugestimmt.

Planer Dirk Theoboldt erläuterte das Bauvorhaben. Das Gremium entschied sich für einfache Varianten von Bus- und Fahrradhäuschen ohne Seitenwände. Ausführliche Informationen beinhalteten die Größe des Plangebietes (17.000 Quadratmeter), eine neue barrierefreie Bushaltestelle mit Leitsystem für Sehbehinderte, ein beleuchtetes Wartehäuschen mit Sitzbänken sowie Fahrradabstellplätzen.

Die Parkplatzsituation stellt sich folgendermaßen dar: 13 in Schotterrasen angelegte Stellplätze, zwei Parkplätze mit Elektroladesäulenanschluss, zwei Behindertenstellplätze, ein Familienparkplatz sowie ein asphaltierter Stellplatz für Gehbehinderte. Vor dem Bahnsteig sind 22 überdachte Fahrradstellplätze geplant, wobei geplante Arbeiten am Bahnsteig in den Zuständigkeitsbereich der Deutschen Bahn fallen (evtl. Bahnsteigverlängerung). Des Weiteren wird die bestehende Bushaltestelle zu einer Busbucht parallel zur L 260 ausgebaut.

Zu einigen Punkten hatten Gremiumsmitglieder dann noch Gesprächsbedarf: Claus Schreyer (SPD) brachte eine elektronische Fahrzeitenanzeige sowie Netzanschlüsse ins Gespräch, Helmut Schmaus (CDU) wies auf zu erwartenden gefährliche Situationen beim Bringverkehr zu Stoßzeiten hin, „das sollte man noch mal diskutieren“. Dem pflichtete Markus Helfenstein (FDP) bei: „In Stoßzeiten wird das garantiert nicht funktionieren“, so seine Prognose. Ob man bei zu hoher Auslastung des Vorplatzes auf einen bestehenden Platz auf Bahngelände ausweichen könne? Da sorgte die Antwort, „da müsse man mit der Bahn sprechen“, für brüllendes Gelächter seitens des Gremiums. Thematisiert wurden auch eine mögliche Parkplatzausweitung des neuen Vorplatzes, oder ob im Hinblick auf eventuelle Belastungen beim Bringverkehr eine Ampelregelung sinnvoll sei (verkehrstechnisch nicht möglich).

Angeschoben wurde das Projekt Neugestaltung Bahnhofsvorplatz im Herbst 2021 mit einem Antrag auf Programmaufnahme im Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Im Juni 2022 Jahres vergab man den Planungsauftrag hierfür, und ein Jahr später, nach Beratung des Technischen Ausschusses, wurde ein Zuschussantrag gestellt. Damit wurde Aitrach in das Förderprogramm ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) aufgenommen und das Regierungspräsidium Tübingen bezuschusst das Vorhaben mit 143.639 Euro. Ausgehend von zirka 345.000 Euro berechneten Gesamtkosten hätte die Gemeinde 211.761 Euro zu tragen.