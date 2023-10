Bei der Bürgermeisterwahl in Aitrach am 12. November wird es zu Amtsinhaber Thomas Kellenberger keinen Gegenkandidaten geben. Wie Wahlleiter Roland Neumaier gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte, ging bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Montagabend keine weitere Bewerbung ein.

Der 52-jährige Christdemokrat Kellenberger ist seit 2007 Gemeindeoberhaupt. Er hatte bereits im vergangenen Dezember öffentlich angekündigt, dass er für eine dritte Amtszeit bereitsteht. 2007 setzte er sich in der damals nötigen zweiten Wahlrunde mit 51,4 Prozent gegen seinen Mitbewerber Jörg Haldenmayr, der mit 48,5 Prozent ganze 36 Stimmen weniger auf sich vereinigte, durch.

Wesentlich deutlicher war das Wahlergebnis acht Jahre später. Kellenbergers einziger Gegenkandidat, der Hannoveraner Michael Eckardt von der Nein-Bewegung, kam lediglich auf 3,7 Prozent der Stimmen. Kellenberger erhielt 96,1 Prozent.