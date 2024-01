Gute Vorsätze für das neue Jahr kann man auch schon am letzten Tag des alten Jahres verwirklichen. Nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ folgten heuer am Silvestertag jeweils etwa 100 Sportbegeisterte den Einladungen zu den Silvesterläufen in Aitrach und Seibranz.

In Seibranz gehen viele Familien auf den kurzen Rundkurs. (Foto: Steffen Lang )

Zur sportlichen Herausforderung beim 11. Crosslauf der Montagslaufgruppe des TSV Aitrach standen drei Rundkurslängen von sechs, acht oder zehn Kilometern, wobei die Kurzstrecke die beliebteste war. Das alles konnte man ohne jeglichen Leistungsdruck und ohne Zeitmessung sowie ohne Startgebühren bewältigen.

In Gruppen und Grüppchen

Nach dem gemeinsamen Warmup mit Organisatorin Berta Frey machten sich Frauen, Männer und Jugendliche aller Altersgruppen - der jüngste war neun und der älteste 78 Jahre alt - je nach Leistungsvermögen bei angenehmen äußeren Bedingungen in Gruppen und Grüppchen auf den Rundkurs in Richtung Wappental, angeführt von einer größeren Gruppe von Leistungssportlern, gefolgt von einigen, die es etwas gemächlicher angingen, sowie Nordic-Walkern. Unfreiwillig eingereiht hatte sich auch ein Reiterpaar inklusive Hundebegleitung.

Organisatorin Berta Frey zog eine positive Bilanz: „Alle kamen heil ins Ziel. Nach dem etwa einstündigen Sportereignis traf man sich zum gemütlichen Beisammensein im Aitrach-Treff und stärkte sich mit leckeren Häppchen sowie Heiß- und Kaltgetränken.“

Die Aitracher Laufgruppe, die aktuell aus 18 Läufern und Läuferinnen verschiedener Alters- und Leistungsklassen besteht, trifft sich jeden Montag um 19 Uhr an der Turnhalle.

Drei Strecken zur Auswahl

Gemütlich-familiär ging es auch beim Lauf des SV Seibranz zu. Zwischen Rundkursen von fünf, sieben und zehn Kilometern konnten die Sportelnden dort wählen, wobei die kurze Strecke vor allem Familien als Spaziergang in Angriff nahmen. Die Rundkurse führten bis nach Hänkels, Sebastianssaul und bis zum Wachbühl.

Nach einem kurzen, aber wichtigen Warmmachprogramm ging’s bei optimalen äußeren Bedingungen los. Die Teilnahme war kostenlos. Der Betrag, der in einem Spendenkässchen gesammelt wurde, wird für den Kinder- und Jugendspielplatz im Ort verwendet werden.