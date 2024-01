Der Bürgerempfang der Gemeinde Aitrach hat am Freitagabend in der Festhalle für Wohlgefühl und Beifallsstürme der vielen Gäste gesorgt. Geboten wurde ein buntes Kulturprogramm rund um Ereignisse und Geschichten in der Illertalgemeinde.

Der nahezu einstimmig wiedergewählte Bürgermeister Thomas Kellenberger (CDU) legte zunächst im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung den Amtseid ab und wurde von seiner Stellvertreterin Carla Mayer verpflichtet. Das alte und neue Gemeindeoberhaupt präsentierte dann in Wort und Bild seinen kommunalpolitischen Werdegang und die Veränderungen in der aufstrebenden Gemeinde mit einem Rückblick vom Beginn seiner Amtszeit 2008 bis zur Gegenwart.

„Aitracher Kinder“

Carla Mayer moderierte anschließend den bunten Abend. Ein Höhepunkt waren die „Aitracher Kinder“ - ehemalige Bewohner und Bewohnerinnen des 3000-Seelendorfes an der Iller mit bemerkenswerten beruflichen Karrieren. Das gelang zum Beispiel in ganz besonderem Maße den Sterneköchen Romeo Hofer (69) und Rainer Sigg (54). Sie erzählten einiges aus ihrem beruflichen und persönlichen Werdegang von der Metzgerlehre in Aitrach bis hin zum Michelin-Stern.

Da ging es um die Zusammenarbeit mit weltbekannten Spitzenköchen wie Paul Boucuse und Eckard Witzigmann sowie um Begegnungen mit und Bekochen von royalen Persönlichkeiten wie Queen Elizabeth II sowie zahlreichen Prominenten aus Politik, Kunst und Sport: Bill und Hillary Clinton, Gerhard Schröder, Angela Merkel, den Dalai Lama, das Brautpaar Theo Waigel/Irene Epple, Mario Adorf, Michael Jackson, Howard Carpendale, Scorpions, Elton John, Claudia Schiffer, Mariah Carey, Franz Beckenbauer, Pele, Max Schmeling, Erich Kühnhackl, Hans-Joachim Stuck. Viele Anekdoten hatten die beiden Spitzenköche natürlich zu erzählen.

Die Motivation

Auch die Anforderungen an den Beruf und die Motivation hierfür wurden abgefragt. „Das geht nur mit Unterstützung und Rückhalt der Familien, denn immer wenn die meisten Mitbürger und Mitbürgerinnen an Wochenenden und Feiertagen im Kreise ihrer Familien gemeinsam feiern konnten, waren wir im Einsatz.“ Ihre Freizeit gestalteten und gestalten beide mit Familie und sportlichen Aktivitäten wie Motorradtouren, Fußball, Tandemspringen und Skifahren.

Ihre Anwesenheit samt Talkrunde mit Carla Mayer wurde ein Event großer Emotionen in der proppenvollen Festhalle, mit vielen Umarmungen, Händeschütteln und Erinnerungen. „Woischt noch, kennscht mi noch?“ Die beiden sympathischen Protagonisten bewiesen, dass man trotz großartiger beruflicher Leistungen authentisch und bodenständig bleiben kann.

Ihre liebste Chefin

Hofer und Sigg genossen das Bad in der Menge. So wurde ihr Weg von der Bühne bis zum lecker angerichteten Büfett ein langer. Für die zahlreichen Zwischenstopps sorgten ehemalige Weggefährten, von den früheren Lehrern bis hin zu ihrer „liebsten Chefin“, Helga Aumann. Alle hatten was zu erzählen und schwelgten in Erinnerungen.

Zum Schluss der Veranstaltung fand Carla Mayer wieder einmal die richtigen Worte. Die Erinnerungen, der Zusammenhalt und das funktionierendes Gemeinwesen einer Dorfgemeinschaft, in der sich die Bürger in Vereinen und Institutionen einbringen, seien Schwerpunkte und Garant für eine positive Dorfentwicklung:

Es macht mich stolz, in so einer Gemeinde wie Aitrach zu leben. Carla Mayer

Stolz waren auch die Mädels der heimischen Teeniegarde der Narrenzunft, die für ihre Fasnet-Bühnenshow frenetisch gefeiert wurden. Viel Applaus gab es auch für die musikalische Umrahmung des Abends von „Voice and Piano“ (Kathrin Müller und Luis Oecknick).