Aitrach präsentiert Wanderausstellung des Landkreises

{:tag :bold, :attrs {:class „character“, :displayname „a_fett“, :name „bold"}, :content [“- „]}Vor 50 Jahren wurde die Gemeinde Aitrach Rahmen einer Gebietsreform dem Landkreis Ravensburg zugeordnet. Grund genug, darüber eine Wanderausstellung in sieben verschiedenen Städten und Dörfern des Landkreises zu präsentieren. Für die Ausstellung wurden im Landkreis Umfragen bei allen Schichten der Bevölkerung durchgeführt, um zu erfahren, wie es ist, hier zu leben, was man für Wünsche oder Kritik hat oder was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat.

Aitrach ist aktuell eine der Stationen in der die Umfrage-Ergebnisse im Aitracher Rathaus bis November ausgestellt werden. Am vergangenen Wochenende wurde die Ausstellung eröffnet. Zur Eröffnungsfeier kamen zahlreiche Aitracher Bürgerinnen und Bürger, viele davon Personen des öffentlichen Lebens, die sich zum Teil seit Jahrzehnten für den Zusammenhalt und das Gemeinwohl der Gemeinde einsetzen. Bürgermeister Thomas Kellenberger begrüßte den Organisator der Ausstellung, den Leiter der Kulturhäuser, Maximilian Eiden, den Aitracher Heimatpfleger Peter Roth, die VHS-Leiterin Berta Frey sowie seinen Amtsvorgänger Peter Alexa.

Es sei schon eine „brutale Veränderung“ was in den vergangenen fünf Jahrzehnten in der Illertalgemeinde bewegt wurde, meinte der Aitracher Gemeindechef. Er habe sich mal im Internet für Aitrach „durchgeklickt“ und diese Veränderungen beispielsweise an der Volks- bis zur heutigen Grundschule an einem früheren Foto festgemacht: „Auf dem war die Lehrerschaft fast nur männlich, bärtig und mit langer Haartracht und den entsprechenden Kotletten, im Gegensatz zu den heutigen mehrheitlich weiblichen Grundschullehrerinnen, dargestellt.“ Heimatpfleger Peter Roth beleuchtete ausführlich und anschaulich die Historie zur Kreisreform aus Aitracher Sicht. Dazu recherchierte er in Dokumenten aus dem heimischen Gemeindearchiv und dem Leutkircher Stadtarchiv. Als vor fünfzig Jahren der Altkreis Wangen, zu dem Aitrach gehörte, dem Landkreis Ravensburg zugeordnet wurde, fand dies gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung statt. Dies war keine Liebesheirat, sondern vielmehr eine „Zwangsehe“ wie der damalige Landrat Guntram Blaser rückblickend feststellte.

Organisator Maximilian Eiden war begeistert über das große Publikumsinteresse zur Aitracher Ausstellung. „Mit Abstand die meisten Besucher bei den bisherigen Ausstellungsorten“, so der Ravensburger Kulturamtsleiter.

Diese wurden in Schrifttafeln, bewegten Bildern und mit Tonbeiträgen auf Tafeln und auf Bildschirmen zu Ereignissen in fünf vergangenen Jahrzehnten in und um die Gemeinde bestens informiert.